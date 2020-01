Megtartotta évnyitó ülését a Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága, ahol a 2019-es év értékelése mellett a 2020-as eseményekről is szót ejtettek, valamint átadták az Év Ultrafutója díjakat is. Az eseményen bejelentették, az idei 24 órás Magyar Bajnokság szervezői megpályázzák a 2022-es 24 órás ultrafutó EB és a 2023-as 24 órás ultrafutó VB rendezését is.

2020. január 4-én rendezte évnyitó és évértékelő találkozóját a Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága. Az eseményen Molnár Tamás, a bizottság elnöke ismertette a 2020-as év terveit, a tervezett nemzetközi és hazai versenyeket is.



Magyar Bajnokságok 2020-ban:

OB 100 km – 2020.03.21., Budakalász, rendező: Pomázi Futóbajnok SE

OB 24H – 2020.04.25-26., Zsámbék, rendező: Független Jótékony Sport Egyesület

OB 50 km – 2020.05.01., Budakalász, rendező: Pomázi Futóbajnok SE

OB 6H és 12H – pályázat beadása folyamatban

Nemzetközi versenyek 2020-ban:

6H májusi Balkán Bajnokság Temesvár

100 km szeptemberi VB Hollandiában



24H szeptemberi EB Olaszországban

A 24 órás Ultrafutó OB-t idén első alkalommal Zsámbékon rendezik meg, a bizottság a rendezéssel az Imre Sándor Szeretetszínházért Egyesületet, beadott pályázat alapján bízta meg. Rábits Péter versenyigazgató elmondta, az esemény az OB mellett több betétszámot és kulturális programot is magában foglal, így az amatőr és ultrafutók mellett a szurkolók és a gyerekek is megtalálják majd a nekik való programot a Zsámbéki Futófesztiválon.

Molnár Tamás felhívta a versenyzők figyelmét, hogy amennyiben a 24 órás Európa Bajnokságra szeretnék kvalifikáltatni magukat, úgy mindenképpen olyan versenyt válasszanak, amelyek legalább IAU bronz minősítéssel rendelkeznek. Az EB-re kvalifikációt szerzett versenyzőkből a tényleges keretet az esemény előtt 3 hónappal hirdeti ki a bizottság. Elmondta, hogy a bizottság támogatja a szervezők azon törekvéseit, hogy megpályázzák a 2022-es 24H EB-t és a 2023-as 24H VB-t. „Bízunk benne, hogy a 2019-es nagyon sikeres év csak a kezdet volt, a magyar ultrafutás felívelő szakaszának a kezdete” – mondta Molnár.

Rábits szintén reményeinek adott hangot: „Hiszem, hogy egy hazai közönség előtt rendezett EB vagy VB plusz energialöketet biztosítana a sportolóinknak és az őt megillető helyre emelné a magyar ultrafutást.”

Márton Attila MASZ UB bizottsági tag a franciaországi Albiban megrendezett VB-ről adott részletes tájékoztatást, ahol a magyar ultrafutók az elmúlt 10 év legjobb eredményét produkálták a férfi egyéni és a férfi csapat ezüstérem megszerzésével. „Mindezt úgy, hogy ezen a VB-n az ultrafutás krémje jelen volt” – emelte ki Márton.

A rendezvényen a bizottság képviselői Bérces Edittel, az eddigi egyetlen magyar ultrafutó világbajnokkal átadták az év ultrafutói elismeréseket. A bizottság a nemzetközi és hazai versenyek alapján díjazta a sportolókat.

A 2019-es év díjazottjai:

Év Női Ultrafutója: Bleier-Cseke Lilla

Év Férfi Ultrafutója: Bódis Tamás

Év Felfedezettje: Ruscsák Krisztina

Év Csapata: a VB ezüstérmes férfi válogatott: Bódis Tamás, Csécsei Zoltán, Halama Levente

Az odaítélésnél fontossági sorrendben a következő versenyeken elért eredmények kerültek figyelembevételre:

VB-k, EB-k; 2. Magyar Bajnokságok; 3. Minden más verseny

