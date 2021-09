A PreVital Szőlőskör 50 kilométeres távján indult Lubics Szilvia, és a verseny 35 kilométerében Balatonakali után egyszer csak a "semmiből" egy nagy ütést érzett hátulról a csípőjén, a következő pillanatban pedig a levegőben volt.

Frissítés a cikk végén!

Az aszfaltra érkezett, ahová beverte a fejét. Hirtelen nem tudott megmozdulni sem, el kellett telnie pár másodpercnek, mire felfogta, mi történt. A futótársai azonnal a segítségére siettek, köztük egészségügyi szakemberek is.

Frissítés

Pár nappal az eset után az ultrafutóval beszélgettek a Rádió 1 reggeli műsorában.

„Ennél csak rosszabbul járhattam volna, az, hogy ennyi sérüléssel megúsztam, az csodaszinten van. Annyit észleltem, hogy futok, és kapok egy ütést hátulról. Nyílván észleltem, hogy elütött valaki. A mögöttem lévő srác kb 100 méterre volt, előttem még egy másik fiú, köztük én. Írta nekem, hogy már közel ment hozzá is ez az autó, ami egy Toyota Corolla volt, bár én semmit nem tudok, hogy mi ütött el.

Az előttem levő sráchoz is közel ment, de elment mellette. Mellettem nem ment el, elkapta az autó jobb elejével a bal csípőmet. Én felkerültem a motorháztetőre, megfordultam, és úgy estem vissza."

"Azonban itt még nincs vége a sztorinak. Ugyanis nem állt meg. Az előttem lévő srác könyökét elvitte a visszapillantótükörrel. Ekkor már üvöltöttek hátulról, hogy egy futót elütöttek. Ezután sem állt meg."



"Biciklisek álltak elé. A hölgy nem realizálta, hogy elütött minket. A hölgy olyan állapotban volt finoman szólva, hogy világát nem tudta. Egy mentővel utaztunk a hölggyel a veszprémi kórházba. Nem volt nagy élmény. Egy borzasztó meglassult alkoholista, aki nem tudta hol van, menni nem bírt. Fogalma nem volt arról, hogy hol van. Voltak ott rendőrök, de én sajnos nem voltam abban az állapotban, hogy ezt kövessem. Mikor kórházba kerültünk, akkor is jöttek a rendőrök. Az összképet is az alapján raktam össze, amit a mögöttem futó srác mondott. Nem volt eszméletvesztésem, és a férjem telefonszámát is meg tudtam valakinek mondani. Nagyon nagy szerencsém volt, mert ez egy oda-vissza szakasz volt és a túldolalt is mentek futók. Az egyik futónak volt egy kerékpáros kísérője, aki mentőtiszt volt, és ő jött oda hozzám, ami megnyugtató volt. Ő vette észre, hogy vérzik a fejem, és szerzett egy takarót. Ez nagyon megnyugtató érzés volt. Az biztos, hogy a gázoló hölgy alkoholista volt, és meglehetősen rossz állapotban volt.Nem tudom mennyire volt idős, szerintem 65 körül. A srác, - aki leírta, hogy mi történt - ő mondta, hogy a hölgy nem tudta mit csinál, hogy nem volt neki mit megbánnia. Nem vette észre, hogy elütött."



Azóta egyébként jó hírrel is tudott jelentkezni az ultrafutó. Közösségi oldalán tette közzé, hogy már némileg javult az állapota, bár mentálisan nehezebben gyógyul.

"Szeretném megköszönni azt a rengeteg jókívánságot, üzenetet, amit elmúlt napokban kaptam Tőletek a balesetem óta. Szerencsére szépen gyógyulok: főleg testileg, de lelkileg is – még ha ez utóbbi lassabban is megy. Fizikálisan napról napra jobban vagyok. A lényeg, hogy nem tört el semmim, a fejemen és a karjaimon lévő sebek szépen gyógyulnak. A nyakam és a vállaim vasárnap estére kezdtek el igazán fájni, valószínűleg megrántottam az itt lévő izmokat. Két napig úgy tudtam csak megfordulni, mint aki karót nyelt, a járásom is inkább hasonlított egy robotéra, mint egy emberére, de tegnap este elmentem egy masszázsra, ami sokat segített. Azt mondta a fizioterapeuta hölgy, hogy szerinte sokat segített az erős törzsizomzatom abban, hogy megtartsam magam a gázoláskor és a földetérésemkor, ennek is köszönhető, hogy nem csaptam be jobban a fejemet."

