A svédek világcsúcstartójának, Armand Duplantisnak mindössze két ugrás elég volt ahhoz, hogy megnyerje kedden este a férfi rúdugrást a Lievinben rendezett fedett pályás atlétikai viadalon, melyen sérülés miatt nem próbálkozott több kísérlettel.

A tavaly a világ legjobb férfi atlétájának megválasztott 21 éves sztár a svéd Aftonbladet beszámolója szerint már kedd reggel úgy érezte, merev a háta, és a problémája estére sem múlt el.



A menedzsere azt javasolta neki, hogy hagyja ki a viadalt, ám a fiatal ugró mindenképpen versenyezni akart, és előbb 5,60 méteren, majd 5,86-on is első kísérletére átjutott. Ezt követően viszont jelezte, hogy fájdalmai vannak, így nem kockáztat újabb ugrást.



"Ez mutatja, hogy milyen különleges sportoló ő" - nyilatkozott a lapnak a menedzser. - "Nem akart többet kockáztatni. A hat méter feletti ugráshoz frissnek kell lenned, márpedig ő nem volt az."



Duplantis így is nyerni tudott, mivel vetélytársai - köztük Renaud Lavillenie és Sam Kendricks - nem remekeltek ezúttal, valamennyien elmaradtak a szezonban eddig mutatott formájuktól.



A svéd versenyző menedzsere azt is elmondta, hogy a világcsúcstartó most hazatér és a következő napokban Uppsalában kap majd kezeléseket. A sérülés nem komoly szerinte, pár napon belül megoldódik a probléma, ezért úgy véli, Duplantis ott lehet majd a jövő szerdai, toruni viadalon.



A férfi rúdugrás remek versenyeket hozott a szezon eddigi részében, Duplantis és Lavillenie is hat méter fölé jutott, de többen ugrottak már 5,90 felett.

