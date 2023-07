Kéri Bianka bízik benne, hogy összejöhet az olimpiai szint

Kéri Bianka a hétvégén 400 és 800 méteren is begyűjtötte az aranyérmet a Nemzeti Atlétikai Központban hétvégén rendezett 128. atlétikai magyar bajnokságon, amely az augusztusi világbajnokság tesztviadala is volt. Az SVSE sportolója idén mindkét távon egyéni csúcsot döntött, de bízik benne, hogy 800 méteres rekordját tovább faragva akár olimpiai szintet is futhat.