Az olimpiai és négyszeres világbajnok amerikai Justin Gatlin képesnek érzi magát arra, hogy jövőre, 39 évesen megnyerje a 100 méteres síkfutás aranyérmét az idén nyárról elhalasztott tokiói játékokon.

A sprinter a tmz.com-nak azt nyilatkozta, hogy az olimpia előtt nem akar visszavonulni, és mivel az idén a koronavírus-járvány miatt biztosan kevesebbet tud majd versenyezni, jövőre esélyes lehet az aranyéremre a japán fővárosban.



"Sokan azt hiszik, hogy az idő ellenem dolgozik, de ez messze áll a valóságtól. Most pihentetni tudom a testemet, koncentrált maradhatok és újult erővel állhatok oda a rajthoz 2021-ben" - jelentette ki Gatlin, aki 2004-ben Athénban győzött 100 méteren, és ezen a távon 2005-ben, majd 2017-ben is világbajnok volt.

