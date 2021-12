A Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (WA) vezető Sebastian Coe arra számít, hogy jövőre felfüggesztik az oroszok doppingbotrány miatti eltiltását.

Az orosz szövetséget (RUSAF) még 2015-ben tiltották el a McLaren-jelentés által feltárt, rendszerszintű doppingolás miatt: azóta csak azok az orosz versenyzők indulhatnak atlétikai versenyeken, akik erre a WA-tól külön engedélyt kapnak, ugyanakkor ők sem képviselhetik hivatalosan Oroszországot.

"Jó irányba haladunk, és igen, közel a vége" - utalt a felfüggesztésre Coe, aki szerint az új vezetéssel előrelépett a RUSAF, amely partvonalon kívülre helyezte a korábbi bűnösöket.

Coe arról is beszélt, hogy szeretne további újításokat bevezetni az atlétikában, ennek pedig fontos része lesz a világbajnokság programjának felülvizsgálata.



"Szükségünk van erre, ha továbbra is részesei szeretnénk lenni a fiatalok életének. Nem kell félni a modernizációtól, és attól sem, hogy esetleg új versenyszámokat vezessünk be" - mondta a WA-t 2015 óta vezető brit olimpiai bajnok.

A 2023-as atlétikai világbajnokságot Budapesten rendezik.

Borítókép: GettyImages