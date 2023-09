Mosolyogva fogadta a gratulációkat és a kedves szavakat Krizsán Xénia az egyetem aulájában, volt, aki a versenynaplóba, az akkreditációs kártyára, de olyan is, aki az eseményre készült pólójára kért aláírást a hétpróbázótól.

A többezer önkéntesről Perényi Szilvia, a program vezetője osztott meg néhány érdekes információt, a legfiatalabb 16 éves volt, míg a legidősebb elmúlt nyolcvan. Akadt 79 éves matematikus is közöttük, hármasikrek is segítették a világbajnokság lebonyolítását, ahogyan családok is részt vettek. Munkájukért ezúttal egy ajándékcsomagot vehettek át, ami többek között elismerő oklevelet is tartalmazott.

A dedikálások közben a sport365 néhány kérdés erejéig megszólította Krizsán Xéniát is, aki kiemelte, nagyon sokat dobott a magyar közönség. Korábban nem gondolta volna, hogy ilyen hatással vannak, a legtöbbet a távolugrásnál segített. Ott ugyanis már álmos, fáradt volt, de amikor megkapta a vastapsot, azt érezte, töltődik fel energiával.

A sportoló következő célja kapcsán elárulta, a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon szeretne a legjobb hat között szerepelni, ha egészségesen tudja folytatni a felkészülését, akkor ezzel nem lehet nagy baj.

A csoportképek elkészítését követően dr. Schmidt Ádám a sport365 kérésére három különösen emlékezetes pillanatot idézett fel. „A legmaradandóbb az vasárnap este volt, amikor véget ért a világbajnokság, mert addig az ember olyan felfokozott állapotban volt, hogy minden jól sikerüljön, úgy, ahogy az elvárásokban megfogalmazásra került. Egy percre sem tudtam lazítani.”

A világbajnokság kormánybiztosa számára maradandó emléket jelent augusztus 20., Halász Bence bronzérme és Krizsán Xénia 4. helyezése miatt, utóbbi kapcsán hozzátette, „ehhez párosodik egy negatív élmény is, mert először megjelent, hogy harmadik, majd megélni, hogy mégsem az, hanem negyedik, az egy vegyes érzés azok számára, akik a helyszínen átélték ezt.”

„Jakob Ingebritsennel sikerült 20-25 percet beszélgetnem, amikor egy ilyen klasszistól azt hallja, hogy mennyire dicséri a létesítményeket, az önkénteseket, az egész rendezést. Ilyen pályákon nem futott még, mint amilyeneken itt edzett. Azt mondta, ez a valaha volt legjobb világbajnokság, ahol ő járt. A jövőben pedig itt szeretne felkészülni a nagy eseményeire.” – tette hozzá az államtitkár.

„Az atlétikai világbajnokág mind sportdiplomácia tekintetében, mind a sportban hozott már komoly eredményeket. Ezért volt fontos számunkra, hogy ez az esemény ne csak arról a kilenc napról szóljon. Megmozgattunk több mint százötvenezer embert a Hétköznapi Hősök programon keresztül, szoros kapcsolatban szeretnénk velük maradni a jövőben is, emellett nyert a magyar társadalom egy olyan sportlétesítményt, ami az ő felelőssége, hogy megtöltse a jövőben élettel, akár verseny- akár szabadidősport tekintetében.” – hangsúlyozta.

A jövőbeli terveket illetően Schmidt elmondta, „Szeretnénk több olimpiai kvalifikációs versenyt is megrendezni, számos esemény pedig már most le van kötve. Mi tesszük a dolgunkat, ha a gazdasági helyzet is megengedi, akkor fogunk sportszakmai javaslatokkal is élni a döntéshozók felé.”

Képek: MTI/Koszticsák Szilárd és Jakus Barnabás