A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) a férfiak után kedden a nőknél is öt főre szűkítette az idei év legjobb atlétája címre pályázók névsorát.

A listán meglepetés a jamaicai Elaine Thompson-Herah, aki ugyan 10.85 másodperccel vezeti az idei világranglistát 100 méteren, de a többiek nagyobb eredményeket, világcsúcsokat értek el.



A venezuelai Yulimar Rojas 15,43 méterre javította a női hármasugrás fedettpályás világrekordját. A kenyai Peres Jepchirchir félmaratonon kétszer is minden idők legjobbját futotta kizárólag női mezőnyben (1:05:34 és 1:05:16). Az etióp Letesenbet Gidey 14:06.62 perccel 5000 méteren állította be a világcsúcsot. A holland színekben versenyző, etióp származású Sifan Hassan pedig az egyórás futásban 18 930 méterrel került az örökranglista élére.



A végeredményt a nemzetközi szövetség tanácsának, illetve a nemzetközi atlétika "családjának" szavazatai és a szurkolók voksai alapján hirdetik ki. Előbbié 50, utóbbi kettőé pedig 25-25 százalékban számít majd be a végelszámolásnál.



A férfi és női győztes nevét a WA jövő szombaton, virtuálisan sorra kerülő gáláján jelenti be.



Az év női atlétája cím jelöltjei:



Letesenbet Gidey (etióp, 5000 m)



Sifan Hassan (holland, 10 ezer m, egyórás futás)



Peres Jepchirchir (kenyai, félmaraton)



Yulimar Rojas (venezuelai, hármasugrás)



Elaine Thompson-Herah (jamaicai, 100 m)



