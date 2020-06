A sportolók egyik legfőbb ismérve a kemény akaraterő. Akkor is küzdenek, amikor más már esetleg feladta volna.

Így történt ez azon a futóversenyen is, ahol az egyik versenyző teljesen kimerült a cél előtt, és akárhogyan is küzdött, összeesett. Többször próbált lábra állni újra, de nem sikerült, miközben a többiek folyamatosan lépték át mellette a célvonalat.

Talán a szurkolásnak köszönhető, talán az utolsó rejtett tartaléknak, végül célba ért - pontosabban célba gurult.

Ilyen az, amikor már sehogy sem megy, de a versenyző valahogyan mégiscsak megoldja.

Finish the race no matter what (via runnerspace/Instagram)