Képzelje el, hogy elmegy a gyermeke iskolai sportnapjára, ahol a rajtvonalnál a világ egyik legjobb sprintere is felsorakozik ön mellé! Pont ez történt azokkal a szülőkkel, akiknek a csemetéik Shelly-Ann Fraser-Pryce kidfiával járnak egy suliba.

A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce minden idők egyik legjobb sprintere. A 15 éve remeklő atléta 3 olimpiai arany mellett, 10 világbajnoki címet is besöpört pályafutása során, így nem csoda, hogy mindenki izgalomba jött azon az iskolai rendezvényen, ahol a diákok szülei közt ő is rajthoz állt egy futószámban.



Fraser-Pryce az ötéves fia iskolájának sportnapján a többi diák szüleivel mérte össze tudását a 100 méteres futószámban. Az atléta nem meglepő módon utcahosszal nyert, úgy, hogy még csak meg sem izzadt.

Shelly-Ann Fraser-Pryce ???????? showed up and floored everyone in the parent's race at her boy's school.



She is surely having fun! pic.twitter.com/F3HSg5g4c7