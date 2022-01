Közel 2600 résztvevővel zajlott a 7. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál. A kitartó mínuszok ellenére is fesztiválhangulatban telt az esemény.

A Hungexpóra ezúttal azokat a futókat várta a szervező BSI, akik nem tartanak a téli időjárástól és útviszonyoktól, akik az év leghidegebb időszakában is hódolnak a szabadtéri mozgás örömének. A szabadidősport legnépszerűbb téli eseményén idén is 3 távon állhattak rajthoz a futók.

A legnépesebb táv 2022-ben is a félmaraton volt, mellette a klasszikusnak számító 10 kilométeres és a kezdők számára is teljesíthető 5 kilométeres betétszám várta a mozogni vágyókat.

Az esemény már megszokott különlegessége a Hungexpo nyújtotta rajt-célhelyszín. A Zúzmara Futófesztivál Magyarország egyetlen olyan futóeseménye, amelyen a mezőny egy fűtött csarnokból rajtolhat el, és oda is érkezik meg. A két hosszabb táv résztvevői át is futottak a G-csarnok melegén. 2022-ben az útvonal is extrákkal várta a résztvevőket, ugyanis valamennyi táv útvonala keresztülhaladt a Kincsem Park területén.

Idén az első két szám mezőnye -3-4 Celsius-fokos hőmérsékletben indult útnak, csak a nap melege adott némi enyhülést, amely a délutáni 10 kilométeres betétszámra is csak 1 fokig melegítette fel a hőmérsékletet.

A futókedv a hideggel és a járványhelyzet szabta korlátokkal együtt is töretlen, az eseményen 350 hazai település futói képviseltették magukat. A nemek megoszlása évről-évre egyre inkább kiegyenlítődik, a mezőny 48%-a ma már nő. A mínuszba csúszó hőmérséklet pedig az idősebb korosztálynak sem szegte kedvét, a félmaratoni mezőny legidősebb férfi célba érkezője 78 éves, a nők 10 kilométeres mezőnyének korelnöke pedig 72 éves volt.

Eredmények:

Félmaraton - férfi:

1. Gyenes Donát (BEAC Atlétika) 1:11:16

2. Szabó József (Jogging Plus Szuperinfo) 1:15:19

3. Nagy Péter (Garmin) 1:18:05

Félmaraton - nő:

1. Koronika Judit 1:28:33

2. György Terézia 1:31:18 (TFSE)

3. Varjasiné Tuli Veronika 1:34:47

Forrás és képek: BSI