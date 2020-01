A kenyai Rhonex Kipruto új világrekorddal, 26:24 perces eredménnyel nyert meg egy 10 kilométeres utcai futóversenyt Valenciában.

A 10 ezer méteren világbajnoki bronzérmes futó a szervezők tájékoztatása szerint féltávnál 13:18 percnél járt, míg a második felét ennél is gyorsabban (13:06 p) teljesítette.



A 20 éves Kipruto 14 másodperccel javította meg az ugandai Joshua Cheptegei hat héttel ezelőtt, ugyancsak Valenciában elért rekordját.



A férfiaknál a második helyen a szintén kenyai Benard Kimeli (27:12 p), míg a harmadikon új Európa-csúccsal a svájci Julien Wanders (27:13 p) zárt.



A nőknél a kenyai Sheila Chepkirui győzött 29:46 perccel, bár az első jelentések szerint 29:42-vel zárt, ami ugyancsak rekord lett volt. Így viszont be kell érnie a második helyezéssel a kenyai Joyciline Jepkosgei mögött, aki három évvel ezelőtt Prágában állította fel a csúcsot.



A második helyen holtversenyben ért célba a győztes két honfitársa, Rosemary Wanjiru és Norah Jeruto (29:51 p), akik ezzel az időeredménnyel az örökrangsor harmadik helyét foglalják el. A valenciai viadalon először fordult elő, hogy 10 km-es utcai futóversenyen a nőknél három futó is 30 perc alatt ért célba.

