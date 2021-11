Maráz Zsuzsanna egyetlen nőként teljesítette az Athén-Spárta-Athén futóverseny 490 km-es távját. A győzelemhez már a célba érés is elég lett volna, ám a magyar ultrafutó nagyobb sikerre vágyott. Célul a női csúcs megdöntését tűzte ki, ami sikerült is neki, ráadásul több, mint hat órával. A nem mindennapi kihívás előzményeiről és a versenyről a futó a közösségi oldalán számolt be.

„Anya, miért nem viselkedsz úgy, ahogy egy normális 50 éves nő?” – ezt kérdezte a lánya Maráztól, amikor megtudta, mire készül édesanyja. És valljuk be, elsőre nem is olyan megdöbbentő ez a kérdés, hiszen az Authentic Phidippides Run közel 500 km hosszú.



Kérdés ide vagy oda Maráz rendíthetetlen volt és fejébe vette, hogy teljesíti. Hazánkból öt társával, Bogár Jánossal, Blaskó Mihállyal, Toldi Péterrel, Ferenczi Istvánnal és Kovács Ádámmal együtt vágott neki a kihívásnak.

Ha pedig már ott volt, teljesítette, nem is akárhogy. A 490 km hosszú pályát 67 óra és 54 perc alatt teljesítette, ezzel átadva a női rekordot a múltnak.

„Ez volt eddigi sportpályafutásom legnagyobb kihívása. Elfutottam Athénből Spártáig, majd vissza Athénba.”

„Mivel egyedüli nőként indultam a mezőnyben, a győzelemhez már a teljesítés is elegendő lett volna, ezért én a női pályacsúcsot tűztem ki célul. Ám álmomban sem gondoltam arra, hogy több, mint 6 órával sikerül megjavítani azt” – emlékezett vissza közösségi oldalán.

„Még soha nem futottam ilyen hosszú távot, ezért nem tudtam mi vár rám a verseny második felében. Magam is meglepődtem, hogy még a harmadik napot is szép tempóval végig tudtam futni. Hihetetlen, hogy a testünk, az elménk, és az önmagunkban való hitünk mire képes!”

Nagy ajándék volt számomra, hogy a verseny nagy részében Péter Toldival egymást motiválva, segítve tudtunk haladni. Péter olyan, mint egy élő GPS, így az eltévedés sem fenyegetett, valamint a számtalan kutyatámadásnál is a védelmezőm volt. Köszönöm a társaságod Péter! A legnagyobb hálával és köszönettel viszont Attila Temesinek tartozom, aki mindig mellettem áll és hatalmas alázattal végig kísért ezen a hosszú úton (is). Nélküle nem sikerült volna.

Nagyon boldog és elégett vagyok. Külön öröm, hogy a magyar csapat tagjai - futók és kísérők egyaránt - épségben fejeztük be ezt a hosszú hétvégét. Köszönöm a sok biztató szót, szurkolást, hogy gondolatban velem voltatok. Köszönet Szabó Gábor edzőmnek az egész éves munkáját!” – írta bejegyzésében.

Képek: Facebook.com/Maráz Zsuzsanna