Az extrém kihívások teljesítéséről is ismert Rakonczay Gábor ismét egyik kedvenc sportjában, futáshoz állt rajthoz.



A sportoló szívében régóta fontos helyet foglal el a futás. Már tizenévesen teljesítette első maratonját, azóta pedig ha teheti hosszabb távú kihívásoknak is nekivág.



Három héttel azután, hogy 801 km-nyi futással nyert meg egy hatnapos versenyt, ezúttal a klasszikus tókerülőn az Ultra Balatonon állt rajthoz. Rakonczay végül 23 óra és 41 perc alatt teljesítette a 215 km-es távot, ami jelentős javulást jelent tavalyi idejéhez képest.



"Három héttel a 800 kilométeres verseny után a regeneráció még nem fejeződött be teljesen, ezért idén inkább logikával próbáltuk megfogni a versenyt. Vagyis a tavalyi 27 órán okulva, megkerestük hol úszott el mindig jelentősebb idő és azt kijavítottuk. Végül is csak pár dolgot optimalizáltunk, ami a 200 kilométer végére órákat jelentett.

Emellett ami fontos, hogy a jó "dolgokon" nem változtattunk, vagyis szokás szerint a szüleim frissítettek, Viktor öcsém és Nóra bringával kísértek. Hálás vagyok Nektek és szuper, hogy végig bitang jó hangulatban mentünk! Pár nehezebb órát leszámítva, majdhogynem végig röhögtük az egészet.

Megköszönöm a meló részét is, hogy mindenki fókuszált maradt végig. Legközelebb még jobbat megyünk, ez most szépen látszik, csak el kell hinni és mögé kell tenni a munkát. Vagy majd az lesz a kérdés, hogy az egyéni befutó után csapatban is elindulunk-e?

Gratulálok az összes ultrafutónak, mert ha még a pályán a rosszulléteknél nem is ezt gondoltam, de most nagyon hálás vagyok, hogy ha tudatosan vagy ha épp nem, de építjük ezt a bizonyos ultrafutó közösséget. Amihez a teljes szervező csapatnak köszönjük a felületet, mert ennyi kitartást, bíztatást, fókuszáltságot, ritkán látni egyszerre. Ebben pedig jó megmártózni és jó az, ha az ember olyan szinten kihajthatja magát, hogy a saját Apja kell, hogy elvigye a célba érkezést követően még a wc-re is, mert a pályán ott maradt minden erő, amire azt a napot használni lehetett” – foglalta össze a történteket közösségi oldalán.

Borítókép: Facebook.com/Rakocnzay Expedíciók