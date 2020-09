Halász Bence 78,69 méteres eredménnyel nyert vasárnap az atlétika Szuper Liga-döntőn férfi kalapácsvetésben.

A Lantos Mihály Sport Központban megrendezett kétnapos viadalon a Dobó SE vb- és Eb-bronzérmes atlétája közel négy méterrel előzte meg klubtársát, az olimpiai aranyérmes Pars Krisztiánt, aki 74,89 méterrel így is idei legjobbját érte el.



A 100 méteres gátfutásból, távolugrásból és súlylökésből álló női hárompróbában a győztes Krizsán Xénia 106 ponttal előzte meg Nemes Ritát.



A női 100 méteres gátfutás döntőjében Kerekes Gréta diadalmaskodott 13.43 másodperccel, míg a férfiak 110 méteres gátfutó számában a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs a júliusi Honvéd Kupa után másodszor is kikapott Szeles Bálinttól.



Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images for IAAF