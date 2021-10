Az Epson bejelentette, hogy partnerséget kötött Usain Bolttal, a világ leggyorsabb emberével. A nyolcszoros olimpiai aranyérmes, és minden idők legnagyobb sprinterének tartott Usain lesz az arca az Epson patronmentes EcoTank nyomtatóit népszerűsítő, nagyszabású kampányának, mellyel Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és Oroszországban találkozhatnak a fogyasztók.

Az Epson 2021-es globális kutatása szerint az alkalmazottak háromnegyede nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a környezeti és társadalmi kérdésekre a COVID-járvány után, és ötből négy munkaadó gondolja úgy, hogy a vállalkozások stratégiájában egyre nagyobb szerepe van a fenntarthatóságnak. A technológia által lehetővé tett távmunka felgyorsította a fogyasztók elvárásainak változását a fenntarthatósággal kapcsolatban: a megkérdezettek 70%-a azt szeretné, ha az otthoni munkaeszközök tartósak, energiatakarékosak lennének, vagy legalább csökkentenék a pazarlást. Ennek egyik módja a patronos nyomtatásról való áttérés tintatartályos technológiára, melynek utántöltése nemcsak egyszerűbb és költséghatékonyabb, de környezetkímélőbb alternatívája is az otthoni, valamint az irodai nyomtatásnak.

Erre hívja fel a figyelmet Usain Bolt és az Epson közös kampánya, melyben a világhírű sprinter a márka EcoTank nyomtatói mellett jelenik meg óriásplakátokon, online, a weboldal szalaghirdetéseiben, a főbb kiskereskedelmi üzletekben és értékesítési pontokon, valamint a közösségi médiában.

Az Európát, Közel-Keletet, Afrikát és Oroszországot magában foglaló kampányban Usain a maga könnyed stílusában mutatja be, hogy az Epson EcoTank nyomtatók működéséhez szó szerint elég annyi, hogy „Töltsd fel, és lazíts!”.



Yoshiro Nagafusa, az Epson Europe elnöke a partnerséget kommentálva elmondta: „Usain a tökéletes partner a számunkra! Ő a világ egyik legfelismerhetőbb embere, és megnyerő karaktere segít majd szórakoztató, emlékezetes és vonzó módon életre kelteni költséghatékony nyomtatási megoldásainkat. Mivel egyre többen dolgozunk otthonról, mint valaha, és a modern családi élet egyre zsúfoltabbá válik, most van itt az ideje, hogy fokozottan felhívjuk a figyelmet EcoTank nyomtatóinkra és az általuk biztosított költségtakarékossági előnyökre.”



Usain Bolt elmondta:

„Örülök, hogy az Epsonnal együttműködve segíthetek az EcoTank nyomtatók népszerűsítésében. Csak olyan márkákkal dolgozom együtt, amelyekről úgy gondolom, hogy valódi változást hozhatnak."

"Az EcoTank nyomtatók megszüntetik a patronos nyomtatással kapcsolatos vesződséget, így bármi, ami egy kicsit könnyebbé teszi az életet, mindenképpen jó dolog. De ez sokkal többről szól! Sok közös értékünk van, például a jobb jövő építése. Az Epson számára ez a bizalomépítésről szól a termékein keresztül, amelyek segítik a közösségek növekedését és virágzását. Számomra pedig arról szól, hogy másokat is arra ösztönözzek, hogy kövessék az álmaikat, függetlenül attól, hogy azok mennyire nagyok vagy kicsik.”

