Christian Taylor, a férfi hármasugrás kétszeres olimpiai bajnoka súlyos sérülést szenvedett, így nem indulhat a július 23-án kezdődő tokiói játékokon.

Az amerikai sztáratlétának szerdán, az ostravai Golden Spike viadalon elszakadt az Achillese, csütörtökön pedig Németországban megoperálták. Azt nem tudni, a beavatkozás hogy sikerült, ám az biztos, hogy az atléta hosszú ideig nem versenyezhet és nem lesz lehetősége sorozatban harmadszor is megnyerni az olimpiát.



Taylor minden idők egyik legnagyszerűbb hármasugrója, két ötkarikás címe mellett szabadtéren négyszer nyert világbajnoki aranyérmet (2011, 2015, 2017, 2019), azaz az elmúlt tíz évben szinte egyeduralkodója volt a számnak, s övé minden idők második legjobb eredménye.



Egyéni csúcsa 18,21 méter, ami mindössze nyolc centiméterrel rosszabb Jonathan Edwards világrekordjánál.



Taylor a székesfehérvári Gyulai Memorialnak is rendszeres indulója, s az idén júliusban sorra kerülő viadalon is szerepelt volna.

Borítókép: Steph Chambers/Getty Images