A férfi és a női tornászoknál is Európa-bajnoki válogatóverseny lesz a mesterfokú országos bajnokság, amelynek péntektől vasárnapig Győr ad otthont.

A férfiaknál pénteken 15 órától rendezik a csapatbajnokságot, amelyen hatfős együttesek mérik össze tudásukat. Egy csapatot két felnőtt, két ifjúsági és két kadet korosztályú sportoló alkot, és minden szeren egy felnőtt, egy ifjúsági és egy kadet eredménye számít. A férfi egyéni összetett mesterfokú bajnoki címet is pénteken hirdetik ki, és a nyitónap selejtező is lesz a szombati (talaj, lólengés, gyűrű) és vasárnapi (ugrás, korlát, nyújtó) hat-hatfős szerenkénti döntőkre.

A férfiak esetében a pénteki nap egyben a második Európa-bajnoki válogató is. Az első a két hete megtartott országos bajnokság volt, ahol a tornászok szintén az egyéni összetett napon, az összetett és a szerenként elért pozíciók alapján helyezési pontszámokat kaptak. Ugyanezen metódus alapján zajlik majd Győrben is az első nap, amely a válogató utolsó állomása lesz, hiszen december 9-13. között rendezik a kontinensviadalt a törökországi Mersinben.

A nőknél pénteken csak a csapatbajnokságot rendezik a Dunaferr SE, a TC Békéscsaba, az MTK Budapest, a Postás SE és a Delfin SE SI részvételével, szintén 15 órától. Klubonként legalább egy felnőtt versenyzőnek szerepelnie kell, egyébként a serdülőkig bárki alkothatja az ötfős együttest, ahol szerenként mindig a legjobb három eredménye számít, de ebben minimum egy felnőtt tornász mindig benne van.

A pénteki viadal selejtez a szombati egyéni összetett mesterfokú bajnokságra, amelyre a legjobb 12 juthat be, valamint kvalifikáció a vasárnapi szerenkénti döntőkre is. A nőknél a pénteki nap szintén Európa-bajnoki válogató lesz, a sportolók szerenként helyezési pontokat kapnak. Az a két fő, aki ezek alapján összesítve az első két helyen végez, automatikusan bekerül az utazó keretbe. A válogatott másik két tagja az lesz, aki olyan gyakorlatot mutat be egy-egy szeren, amellyel esélyes lehet a döntőbe jutásra a december 17-20. között szintén Mersinben sorra kerülő kontinensviadalon. Az Eb-csapat ötödik tagja kijelölés alapján kerül majd a keretbe.

Borítókép: Getty Images