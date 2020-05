Eliud Kipchoge, Kenya maratonfutó olimpiai bajnoka részt vett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által első ízben május 12-én megrendezett exkluzív sportolói webináriumon, ahol tanácsokat adott a sportolóknak, hogyan maradjanak formában és gondolkodjanak pozitívan a koronavírus világjárvány közepette.

“Légy türelmes és tartsd tiszteletben a hatóságok utasításait”: ez volt Eliud Kipchoge fő üzenete a webinárium-sorozat első állomásán, amelyet azért hívtak életre, hogy sportolók és szakértők hangjával egészítsék ki az Athlete365 honlapon található segítő eszközöket, bíztassák és támogassák a sportolói közösséget.

Egy háromszoros olimpiai- és világcsúcstartó

A 35 esztendős kenyai világsztár, a maratonfutás világcsúcstartója és olimpiai aranyérmese 2019 októberében történelmet írt Bécsben, ahol elsőként futotta le két órán belül a maratoni távot.



