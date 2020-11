Elkészült a Szegedi Vasutas Sportegyesület (SZVSE) nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas atlétikai pályája - közölte az egyesület elnöke hétfőn a helyszínen.

Szokol Lajos újságíróknak elmondta, a szegedi atléták több évtizedes álma vált azzal valóra, hogy elkészült a nyolcsávos, rekortán borítású, világítással rendelkező modern pálya.



Az új létesítmény alkalmas valamennyi pályaatlétikai, dobó- és ugrószám művelésére. Kialakítottak egy diszkosz- és egy kalapácsvető dobópályát, egy füvesített gerelyhajító nekifutót és két súlylökőpályát is. A diszkosz- és kalapácsvetés művelésére már hosszú évek óta nem volt lehetőség a városban, mert hiányzott az ehhez szükséges dobóketrec - közölte a szakember.



(Kép: MTI/Rosta Tibor)



Az SZVSE négy - atlétikai, tájfutó, birkózó és labdarúgó - szakosztályának sportolói fő vagy kiegészítő edzéseiken használják az új pályát, amely nyitva áll a város valamennyi atlétikai egyesülete előtt - mondta az elnök. Hozzátette, a létesítmény kapacitása lehetővé teszi, hogy más sportágak művelői - az alapozási időszakban a többi közt a kajak-kenusok - is edzzenek itt.



Szokol Lajos fontosnak tartja, hogy a diáksport előtt is új lehetőségeket nyit a modern létesítmény, a gyerekek teljesen más körülmények között ismerkedhetnek meg az atlétikai alapjaival, mint a korábbi salakos pályán. Bízik abban, hogy így nőni fog a sportágat választók száma is.



Bartók Csaba, a Fidesz helyi elnöke azt mondta, a sportberuházás 550 millió forintból, a Modern Városok Program keretében valósult meg. A tervek szerint legkésőbb 2022-ig felújítják a pálya melletti kiszolgálóépületet, valamint kisebb sportcsarnokot is.

