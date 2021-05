Világ- és olimpiai bajnokok is indultak, ám nem ők, hanem a húszéves Sha'Carri Richardson volt a kaliforniai Walnutban rendezett nemzetközi atlétikai verseny sztárja, miután két elképesztő futást produkált női 100 méteren.

Az LSU egyetem sprintere az előfutamban 10.74 másodperccel győzött, majd a fináléban 10.77-et ért el és utcahosszal nyerte a számot. Noha az első futás az idő alapján jobban sikerült, a második volt igazán meghökkentő, mivel Richardson kifejezetten erős, 1,2 méter/másodperces ellenszélben ért célba 10.77 alatt, úgy, hogy rosszul kapta el a rajtot és 30 méternél érte utol riválisait, majd hagyta őket állva.



"Szeretném, ha mindenki tudná, hogy ezzel még nem végeztem" - ígért még jobb futásokat az extrém külsejű, kékre festett hajú vágtázó, aki április elején érte el 10.72 másodperces egyéni csúcsát.



A viadalon több más kiváló eredmény is született, de a női 100 mellett a férfi 400 gát emelkedett ki igazán. A mezőnyben nem volt ott a norvégok világbajnoka, Karsten Warholm, ám nélküle is nagyszerű versenyt és kiváló eredményt hozott a szám. A győzelmet a norvég mögött 2019-ben vb-ezüstérmes amerikai Rai Benjamin szerezte meg a világ idei legjobbját jelentő 47.13 másodperces futással, mögötte a virgin-szigeteki Kyron McMaster végzett 47.50-nel, a harmadik brazil Alison Dos Santos pedig 47.68-cal ért célba.



A sportág csillagai közül Noah Lyles kedvenc távján, 200 méteren indult és nyert jónak mondható 19.90 másodperces eredménnyel, míg a görögök olimpiai bajnoki címvédő rúdugrója, Ekaterina Sztefanidi 4,80 méterrel lett első.



Győzni nem tudott, mégis elégedett lehet teljesítményével az amerikaiak legendás futója, a hatszoros olimpiai és 13-szoros szabadtéri világbajnok Allyson Felix. A 35 éves sprinter 2018-ban adott életet kislányának, ám nem vonult vissza, hanem célba vette karrierje ötödik olimpiáját, és mostani formája alapján úgy tűnik, nem lesz esélytelen a június 18-án kezdődő amerikai válogatón.



Felix vasárnap Walnutban második helyen ért célba honfitársa, Gabrielle Thomas mögött, 22.26 másodperces ideje pedig úgy is remeknek mondható, hogy a megengedettnél kicsit erősebb, 2,1 m/mp-es hátszél fújt a futam közben. Thomas 22.12-vel győzött.



Férfi 100 méteren az amerikai Cravon Gillespie 9.96 másodperccel nyert, három századdal megelőzve Isiah Youngot, és szintén jól futott női 100 gáton a világcsúcstartó Kendra Harrison, aki 12.48 másodperc alatt teljesítette a távot.

