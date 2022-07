A brit rúdugró, Holly Bradshaw nem tudta folytatni a világbajnoki szereplését, miután szörnyű baleset érte.



A tokiói olimpián bronzérmet szerző sportoló nagy reményekkel lépett pályára a világbajnokságon, ám álmai gyorsan szertefoszlottak. A harmincéves sportoló ugyanis szokatlan balesetet szenvedett egyik kísérlete során. Bradshaw épp leszúrta a rúdját és lendült volna az ugrásához, ám ekkor az eszköz kettétört, így a brit a földre zuhant, tarkóját lecsapva. Az atléta szerencsére megúszta a komolyabb sérülést, ám karját és hátát olyannyira megütötte, hogy nem tudta folytatni a szereplését.

Az esetet követően Bradshaw elkeseredetten nyilatkozott.



„Teljesen kizsigerelt, megszakadt a szívem, sírtam az öltözőben, zokogtam” – mondta.



„Hatalmas, hatalmas sokk volt. Nagyon jól éreztem magam az elmúlt három hétben. A pályafutásom során ez volt az első alkalom, hogy ez megtörtént. Remélem, soha többé nem fordul elő.”

It was heartbreak for Great Britain's Holly Bradshaw as her pole snapped as she practiced ahead of pole vault qualification at the World Athletics Championships.#BBCAthletics