Bővülő program jellemzi a február 22-én már ötödik alkalommal sorra kerülő Magyar Parasport Napját (MPN), amelynek nagykövete Ekler Luca paralimpiai bajnok atléta és Baji Balázs világbajnoki bronzérmes atléta lesz - jelentették be a szervezők.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) hétfői sajtótájékoztatóján az eseménynek otthont adó Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, Polgár Anikó elmondta, hogy diákjaik, mint minden évben, ezúttal is bekapcsolódnak az eseménybe.



"2017 jelentős állomás, mérföldkő a magyar parasport történetében, ugyanis az Országgyűlés december 12-i ülésén egyhangú szavazással nyilvánította február 22-ét a Magyar Parasport Napjává" - emlékeztetett Száz Tibor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője.



Elhangzott, hogy a folyamatos támogatásnak köszönhetően idén bővül a nap programja. Az úgynevezett Lélekmozgató programba, amikor a testnevelés órák keretében a diákok kipróbálhatják a parasportokat, ezúttal az óvodák és általános iskolák mellett bekapcsolódhatnak a felsőoktatási intézmények is. Az eseményre már több mint 300 intézmény, iskola regisztrált.



"Mindenki számára erkölcsi feladat a fogyatékkal élő emberek támogatása akár sportról, akár a mindennapi életről, tanulásról vagy munkavégzésről van szó" - hangsúlyozta Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke.



Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, az idei MPN egyik nagykövete szerint "a sport segítségével ugyanazon a nyelven tudunk beszélni, ebben a közegben mindenkit ugyanazok a célok vezérelnek".



Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke megosztotta személyes élményét: 25 éve ott volt a Magyar Paralimpiai Bizottság megalakulásánál. A sportvezető kiemelte a MET programját, melynek keretében 800 edzőnek biztosítanak folyamatos továbbképzést. Ezt követően Molnár Zoltán és Szabó László, az MPB elnöke együttműködési szerződést írt alá: már negyedik éve működik a Halassy Olivér Program a magyar parasport-edzők megbecsüléséért, ennek továbbfejlesztését szolgálja az együttműködés.



"A kimutatások szerint több mint nyolcvanezer fogyatékos diák él Magyarországon, a MPN elsősorban nekik szól. Büszke vagyok arra, hogy a nap programja egyre bővül, egyre ismertebbé válik, mind több iskola szeretné, ha diákjaik kipróbálnák a parasportokat, hogy testi és lelki tapasztalatuk is legyen a fogyatékosok sportjáról" - mondta Szabó László, majd hozzátette, hogy a hagyományokhoz híven ezúttal is koszorúzással indul majd a nap, az Olimpiai Parkban megemlékeznek az elhunyt bajnokokról. Ezúttal lesz nemzetközi konferencia is, amely tavaly a pandémia miatt elmaradt.



"Óvodástól az egyetemistáig mindenkit igyekszünk bevonni a programokba" - hangsúlyozta az MPB elnöke.

