Csodálatos győzelmekkel, két aranyéremmel tér haza a magyar U23 válogatott Tallinból az U23 Európa-bajnokságról!

Farkas Petra és Palkovits István győzelmével óriási sikerrel zárul a magyar válogatott számára a Tallinban rendezett U23 atlétikai Európa-bajnokság. Farkas Petra távolugrásban 6,73 méterrel lett aranyérmes! Kiemelkedő teljesítményét jelzi, hogy korosztályában idén még senki nem ért el jobbat Európában.

Farkas Petra: Jól vagyok, nem is tudom még elmondani, hogy pontosan mit érzek. Fáradt és boldog vagyok, azt sem tudom, egyáltalán tudok-e magyarul beszélni. Meg is lepett ez a győzelem, de igazából nem is annyira, mert az egész szezonomban benne volt egy nagyon jó eredmény. Örülök, hogy pont az utolsó évemben sikerült ezt a korosztályos Európa-bajnoki címet megszereznem. Nagyon szoros volt a verseny, végig izultam, centimétereken múlt minden. Mondhatom, hogy ez volt életem legnehezebb versenye, végig a maximálisnál is jobban figyelem kellett, egy pillanatra sem lehetett kiengedni. Sorban jöttek a csúcsok, nagy ugrások. Én is egy centiméterrel javítottam meg az egyéni csúcsomat, aminek nagyon örülök, régóta szerettem volna már a 672 cm fölé jutni. Az biztos, hogy a csapattal fogunk ünnepelni a hotelben, ahol van egy jó medence. Előre megbeszéltük a lányokkal, hogy bárhogy alakul a nap, mi ott fogunk ünnepleni, mert mindenki nagyot küzdött és több egyéni csúcsunk is van. A legközelebbi célom, hogy esetleg mégis összejöjjön az olimpia, mert mindössze két hely választ el és a végleges listát nem tették még közzé, lehetnek még lemondások. Szóval most pihenni fogok, de azért készülünk arra, hogy ha esetleg összejönne az olimpia.

A másik aranyérmes Palkovits István 3000 métere akadályfutásban! Időredménye 8:34.05.

Palkovits István: Boldog vagyok, bíztam benne, hogy jót fogok futni, nem féltem egyáltalán. Tudtam, hogy el fogok fáradni, de az nem lehetett, hogy ne kerüljek a dobogóra! Versenyeztem már erősebb mezőnyben, de korosztályos versenyhez képest ez is nagyon erős mezőny volt, szerencsére sikerült felülmúlnom őket. Ez életem eddig legjobb eredménye, még nem is tudom, hogy fogom megünnepelni.

Érzem, hogy meg tudom csinálni, ezért az a célom, hogy még az idén megjavítom az U23-as magyar rekordot.

Forrás: atletika.hu

Borítókép: atletika.hu