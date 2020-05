Lewis lett a női távolugrásban világbajnoki címvédő Malaika Mihambo edzője.

A 26 éves német atléta vasárnap jelentette be, hogy a jövőben a kilencszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok amerikai sztár irányítja a felkészülését.



"Néhány hete egy online beszélgetésben ismerkedtünk meg. Az évszázad atlétájának a felügyelete mellett sportolóként és emberként is sokat fejlődhetek" - közölte Mihambo, aki tavaly Dohában vb-, 2018-ban Berlinben pedig Eb-aranyat nyert.



A tanzániai felmenőkkel is rendelkező atléta augusztusban költözik Houstonba, ahol az 58 éves Lewis a távolugró tréningeket tartja neki, míg a sprintedzője a 100 méteres síkfutás korábbi világcsúcstartója, Leroy Burrell lesz.



Borítókép: Benjamin Solomon/Getty Images