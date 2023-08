Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.

A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 27-én, vasárnap:

18:58 - Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke pozitívan értékelt a budapesti atlétikai világbajnokság kilencedik, egyben zárónapján, vasárnap.

"Ha számot kell vetni az elmúlt több mint tíz évről, akkor mindazok, akik eddig a magyar atlétikában tették a dolgukat, büszkék lehetnek" - mondta a MASZ honlapjának Gyulai Miklós, majd azt is kifejtette, versenyzői pályafutása és az elmúlt 14 évben betöltött vezetői tapasztalata alapján hogyan látja a magyar atlétika helyzetét a világban. "Felelősséggel tudom mondani, hogy egyértelműen előreléptünk és ezt a vb is megmutatta"

Gyulai kiemelte, hogy a nézőtéren sétálva örömmel tapasztalta, hogy a szurkolók értették, mi történik a pályán.

"Kialakult egy kiállás az országért, a vb-ért, akár a sportvezetésben, de a politikában és a közvéleményben is, ami még inkább megerősített abban, hogy jó ebben a közegben és közösségért dolgozni" - fogalmazott Gyulai.

A sportszakmai szempontokra kitérve arról beszélt, most kaptak egy pontos képet arról, hol tartanak és hová szeretnének eljutni, amihez meg is van a potenciál a sportágban. A sportvezető hozzátette, ebben a Zsivótzky Gyula Program, a Kölyökből Atléta Program, valamint a Talent Program is nagy szerepet kapott, mivel a felnőttek sikerei mellett az utánpótlás korosztály csaknem két tucat érmet zsebelt be a világversenyeken.

"A munkát folytatni kell, mert nem mondhatjuk azoknak a fiataloknak, akik rátették erre az életüket, hogy vége a vb-nek, menjetek, amerre láttok, őket nem hagyhatjuk cserben. Jövőre Európa-bajnokság, olimpia lesz, utána világbajnokság Tokióban, mi pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig nem állhatunk meg" - fogalmazott Gyulai.

Magyarország 2004-ben fedett pályás világbajnokságnak, 1998-ban pedig Európa-bajnokságnak adott otthont, emellett évek óta megrendezi a hatalmas érdeklődésnek örvendő Gyulai Memorialt, és az új Nemzeti Atlétikai Központ kapcsán a hazai médiában már a Gyémánt Liga-sorozat egyik állomásának megpályázását latolgatják.

"Bizonyítottuk az elmúlt években, hogy fontos a jelenlegi bronz- és gold versenyeink megrendezése, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezek megmaradjanak és célunk egy Gyémánt Liga-verseny megrendezése" - erősítette meg zárásként Gyulai Miklós.

09:40 - Az ugandai Victor Kiplangat diadalmaskodott a férfi maratonfutók versenyében vasárnap reggel a budapesti atlétikai világbajnokságon, melyen Szemerei Levente a 40. helyen ért célba.

A klasszikus 42,195 kilométeres távnak 83-an vágtak neki 7 órakor. Az útvonal a nők szombati viadalához hasonlóan a Hősök teréről indult és Budapest belvárosán haladt végig, a futóknak egy rövidebb kör után négy tíz kilométeres kört kellett megtenniük az Andrássy út-Erzsébet tér-Akadémia-Lánchíd-Alagút-Attila út-Várkert bazár-Lánchíd-Andrássy út útvonalon. A korai kezdés ellenére már szép számú szurkolósereg gyűlt össze a rajtra, a nézők pedig folyamatosan érkeztek és biztatták az atlétákat, akik kifejezetten tempósan indították a versenyt, az első öt kilométert 15 perc alatt tették meg. Ezt követően némileg visszavettek az iramból, így egészen a táv feléig egy kifejezetten sok, mintegy 30 futó volt tagja az élbolynak, melynek elején többnyire az ugandai, kenyai és etióp futók diktálták az iramot. Féltáv után egyértelműen iramot váltottak az esélyesek, 30 kilométernél már csupán hatan voltak a közvetlen élmezőnyben, majd azt követően Kiplangat és az etióp Leul Gebresilase még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, a következő öt kilométert 14:40 perc alatt teljesítették. Ezt a tempót senki más nem bírta, így a címvédő, szintén etióp Tamirat Tola sem, aki sokáig a harmadik helyért harcolt az izraeli Maru Teferivel, de aztán folyamatosan lassult, majd feladta a versenyt. Az élen az ugandai és az etióp atléta csatája a Várkert bazár után nem sokkal, még a Lánchíd előtt kezdett eldőlni, a 23 éves ugandai leszakította Gebresilasét, és pesti oldalon folyamatosan növelte előnyét, ahol a kordonok mögött ekkor már mindenhol hatalmas volt a tömeg.

Kiplangat győzelmét később már senki és semmi sem veszélyeztette és végül 2:08:53 órás eredménnyel diadalmaskodott, ezzel egyúttal ő lett az első, aki 2:10 órán belüli idő alatt teljesítette a maratont Magyarországon. Az utolsó Andrássy úti szakaszon Gebresilase egyre nehezebben mozgott, amit az erejét kiválóan beosztó Maru Teferi kihasznált és a Hősök terére érve megelőzte őt, így ő lett az ezüstérmes (2:09:12 ó). A mezőny egyetlen magyarja, Szemerei Levente jó versenyt produkált, saját tempóját jól tartotta és végül egyéni csúcsától (2:16:35 ó) alig elmaradva, 2:17:20 órás idővel a 40. helyen futott célba.

07:00 - Szemerei Levente a férfi maratonon áll rajthoz vasárnap, a budapesti atlétikai világbajnokság zárónapján, amelyen összesen nyolc döntőt rendeznek.

A 23 éves szekszárdi futó az első magyar, aki részt vehet ebben a számban vb-n, egyben az utolsó hazai induló lesz Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseményén. A zárónapon további hét döntőt rendeznek: férfi 5000 méteres síkfutásban, 4x400 méteres váltóban és a gerelyhajításban, valamint női 800 méteren, a 3000 méter akadályon, a 4x400 m-es váltóban és magasugrásban dől el az érmek sorsa.



6:00 - A vasárnapi program:

délelőtt:

FÉRFI MARATON (Szemerei Levente) 7.00

este:

NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ 20.05

FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ 20.10

FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ 20.20

NŐI 800 M, DÖNTŐ 20.45

NŐI 3000 M AKADÁLYFUTÁS, DÖNTŐ 21.10

FÉRFI 4X400 M VÁLTÓ, DÖNTŐ 21.37

NŐI 4X400 M VÁLTÓ, DÖNTŐ 21.47

Borítókép: Sport365