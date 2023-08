Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.



A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 19-én, szombaton:

16:33 - A kalapácsvető Rába Dániel és Varga Donát kiesett a selejtezőben a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

A már döntős Halász Bencéhez hasonlóan szombathelyi Rába elrontott első dobása után 71,93-mal folytatta. Harmadikra megjavította idei legjobbját (72,56) és 73,17 méterrel zárt a 15. helyen.

A 23 éves Varga Donát két érvénytelen kísérlettel, végül 72,02 méterre dobta a kalapácsot, ezzel pedig 25. lett. A döntőhöz 74,56 méter kellett, azaz idén dobott egyéni legjobbja (75,26) finálét ért volna.

A 77 méteres selejtező szintet hatan dobták túl, a legjobban meglepetésre a kanadai Ethan Katzberg szerepelt 81,18 méterrel, aki közel két és fél métert javított egyéni csúcsán (78,73 m).

A kalapácsvetés fináléját vasárnap 17.49-től rendezik, benne a vb-bronzérmes és Eb-második Halász Bencével.

15:39 - Lélegzetelállítónak nevezte a budapesti atlétikai világbajnokság első délelőttjének hangulatát Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Nemzeti Atlétikai Központ előtt tartott sajtótájékoztatón szombaton.

A vb kormánybiztosa elmondta, izgalmas, mozgalmas vb-kezdeten vannak túl, mivel reggel a vihar miatt nem várt fordulat történt, csúszással kezdődött a műsor. Kiemelte, köszönet a nemzetközi szövetség illetékeseinek, a szervezőbizottságnak és a meteorológusoknak, hogy sikerült gördülékenyen kezelni a helyzetet.

"Borúra derű jött" - hangsúlyozta, jelezve, a 20 kilométeres gyaloglás indulói "el voltak ájulva" a fogadtatástól és a versenyzői élménytől.

"A stadionban pedig gyakorlatilag telt ház volt, lélegzetelállító a hangulat" - fogalmazott.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója köszönetet mondott többek között az önkénteseknek, akik a szakadó esőben is kitartottak.

"Tudtuk, hogy kilenc napon át nem lehet szerencsénk az időjárással, és minden forgatókönyvre felkészültünk" - jelentette ki.

Hozzátette, flottul ment az átállás, és a tervek szerint 18 órakor elkezdődhet az ünnepélyes megnyitó, az esti programban pedig még fantasztikusabb hangulat lehet a stadionban.



15:24 - A távolugró Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diána is messze elmaradt legjobbjától, így a fináléba jutásra nem volt esélyük a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

A nyáron egészen kiválóan szerepelt két magyar ugró előzetesen egyáltalán nem volt esélytelen a döntőre, mert bár idén produkált egyéni csúcsaik (Farkas 6,77 m, Lesti 6,75 m) elmarad a döntőbe kerüléshez kiírt 6,80 méteres selejtezős távolságtól, de az biztosra vehető volt, hogy a fináléhoz nem kell majd annyit ugrani.

Ez be is bizonyosodott, a 36 indulóból mindössze háromnak sikerült 6,80 fölé jutnia, és a legjobb 12-höz 6,61 méter is elég volt ezúttal. Bánhidi-Farkas Petra azonban az elsőre ugrott 6,37 méteres távolságon "ragadt", ezzel 27. lett, míg Lesti Diána az ugyancsak első kísérletére elért 6,25-tel a 31. helyen végzett.

15:02 - Vindics-Tóth Lili beállította egyéni csúcsát, ám a továbbjutásra nem volt esélye a női 1500 méter előfutamából a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

A korábban 3000 méter akadályon versenyző magyar futó a szám toronymagas favoritjával, a világcsúcstartó kenyai Faith Kipyegonnal szerepelt egy futamban, az afrikai sztárral ellentétben azonban neki előzetesen sem volt igazán esélye az elődöntőbe kerülésre, melyhez az első hatban kellett végezni.

A futamban Vindics-Tóth szinte végig az utolsó helyen futott, de jól osztotta be erejét és 4:11.08 perces egyéni csúcsával megegyező idővel, belga riválisát megelőzve a 13. helyen ért célba. Összesítésben az 56 induló között a 49. helyet szerezte meg.

14:52 - Krizsán Xénia és Nemes Rita egyaránt 1,77 métert produkált és 941 pontot gyűjtött magasugrásban, a női hétpróbázók második számában, mely után előbbi a 10., utóbbi a 14. helyen áll a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

Szabó Dezső tanítványai kiválóan kezdték a napot, 100 méter gáton mindketten jól teljesítettek, előbbi idénycsúccsal a kilencedik, utóbbi egyéni rekordját három századra megközelítve a 17. eredményt produkálta, majd a második próbában is kiválóan szerepeltek.

Krizsán a gyengébb ugrókat felvonultató csoportban már 1,62 méteren beszállt és elsőre ugrotta a magasságot, csakúgy mint 1,77-ig az összes többit. Az elmúlt években számtalan sérüléssel bajlódott országos csúcstartó aztán a 1,77-et másodikra átugrotta, az 1,80-nal pedig nem bírt, de láthatóan nem volt elégedetlen, mivel így is idei legjobbját érte el.

Szintén örült 1,77-es produkciójának Nemes Rita, aki 1,71 méteren ráijesztett a több ezer hazai szurkolóra, ám harmadikra átjutott a léc felett, majd a következő két magasságot elsőre ugrotta.

Krizsán Xénia így két szám után 1994 ponttal a tizedik, csapattársa pedig 1972-vel a 14. a 23 fős mezőnyben, melynek tagjai 19.05-től a súlylökéssel folytatják versenyüket.

A hétpróbát az amerikai Anna Hall vezeti 2145 ponttal honfitársa, Taliyah Brooks (2136) előtt

14:01 - A kalapácsvető Halász Bence bejutott a döntőbe a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

A vb-bronzérmes és Eb-második versenyző az első csoportban első kísérletével túldobta a 77 méteres selejtező szintet, a kalapács 78,13 méternél ért földet.

A szombathelyi nehézatlétának így többet nem kellett dobnia, már készülhet a vasárnapi fináléra, ahol a legjobb 12 folytathatja.

A kalapácsvetés másik két magyar indulója, Rába Dániel és Varga Donát a selejtező B csoportjában szerepel.

13:47 - Boros Bence továbbjutott a selejtezőből az esti előfutamba férfi 100 méteren a budapesti atlétikai világbajnokságon.

A nyíregyházi sprinter az első futamban kapott helyet, melyből az első kettő jutott tovább helyezéssel a folytatásba. Boros pedig gyakorlatilag végig a második pozícióban futott, és 10.70 másodperces idővel ezen a helyen is ért célba a guyanai Emanuel Archibald (10.27 mp) mögött.

A klasszikus sprintszám következő körét este 19.43-tól rendezik, melyben már a szám legjobbjai is futnak majd.

13:23 - Palkovits István bukott, ám folytatta versenyét és végül 8:29.37 perccel futamában a hetedik helyen végzett, amivel nem jutott fináléba a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

Az U23-as Európa-bajnok magyar futó a második futamban, többek között az olimpiai és vb-címvédő marokkói Szufian el-Bakkalival indult, az első öt jutott fináléba.

Mivel az idővel továbbjutás lehetőségét eltörölte a nemzetközi szövetség, így várható volt, hogy a legjobbak nyugodt tempóban teljesítik majd a táv nagy részét és az utolsó körökben próbálják kiharcolni az első öt közé kerülést.

A magyar középtávfutó a rajttól igyekezett a mezőny elején helyezkedni és szépen tartotta az iramot, de alig három körrel a vége előtt a célegyenesben egy akadályvételnél összeakadt egyik riválisával is nagyot esett. A bukás azonban nem bizonyult "végzetesnek", Palkovits azonnal felpattant és a többiek után eredt és fél körrel később már az élen volt. Az utolsó két körben aztán el-Bakkaliék ritmust váltottak, amit a magyar sportoló már nem bírt, de a célig nagyot küzdött, aminek 8:30-on belüli idő és hetedik hely lett a jutalma. Összesítésben pedig a 26. pozícióban zárta a világbajnokságot.

13:19 - Az országos csúcs meglett, a döntő sajnos nem sikerült a magyar vegyes váltónak.

13:04 - Helebrandt Máté végül nagyszerű egyéni csúccsal, 1:21:16 órával a 23. helyen ért célba.

"Fantasztikus volt tényleg, ahogy elrajtoltunk egészen az utolsó méterig folyamatos volt a szurkolás és a bíztatás, magyar zászlók mindenhol, ez egy nagyon különleges érzés, nagyon jó volt így versenyezni" - mondta az MTI-nek a célba érkezést követően a 34 éves magyar atléta. Hozzátette, hogy májusban döntött a rövidebb táv mellett, ezt pedig nem bánta meg, mivel erre az időeredményre, amellyel csaknem egy másodpercre megközelítette az olimpiai szintet, már lehet építeni a jövőben. Fotó: MTI/Derencsényi István

12:56 - Az aranyérmes spanyol Álvaro Martín (k), az ezüstérmes svéd Perseus Karlström (b) és a bronzérmes brazil Caio Bonfim (j) a férfi 20 kilométeres gyaloglás eredményhirdetésén a budapesti atlétikai világbajnokságon a Hősök terén 2023. augusztus 19-én. Fotó: MTI/Derencsényi István

12:51 - Tóth Balázs a 35. helyen végzett a férfi súlylökés selejtezőjében, ezzel befejeződött számára a budapesti atlétikai világbajnokság.

A nyíregyházi versenyzőnek nem lehettek továbbjutási reményei, hiszen 18,87 méteres egyéni legjobbja a leggyengébb volt a mezőnyben, amelyből a legjobb 12 folytathatta a szombat esti fináléban.

A világranglistán 160. hazai atléta 17,37 méterrel kezdett, második kísérlete érvénytelen volt, majd 17,27 méterrel zárt, és a 35. helyen végzett két riválisát megelőzve, nekik nem volt érvényes eredményük.

A selejtező legjobbja a brazil Darlan Romani volt 22,37 méterrel, de többek között a címvédő és világcsúcstartó amerikai Ryan Crousernek (21,48) és honfitársának, a magyar származású Joe Kovacsnak (21,59) sem okozott gondot a 21,40 méteres selejtező szint.

12:48 - Befejeződött a 20 km-es gyaloglás, a spanyolok aranyéremmel, míg Helebrandt Máté egyéni csúccsal gazdagodott.





12:11 - Nemes Rita a női hétpróba 100 méteres gátfutás számában a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 19-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

12:06 - Krizsán Xénia a női hétpróba 100 méteres gátfutás számában a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 19-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

12:04 - Krizsán Xénia idei legjobbjával a 9., míg Nemes Rita egyéni csúcsától három századdal elmaradva a 17. helyen végzett 100 méter gáton, a női hétpróbázók első számában a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

Az időjárás megtréfálta a versenyzőket és a szervezőket szombaton reggel, a férfi gyaloglás kétórás csúszással 10.50-kor rajtolt, míg a stadionversenyek egy óra késlekedés után 11.30-kor indultak.

A csúszás Szabó Dezső tanítványait nem zavarta meg, ahogy a bemutatásnál a több ezer magyar szurkoló fülsüketítő biztatása sem. A magyar csúcstartó Krizsán a háromból az első futamban kapott helyet és kiváló rajt után, remek futással a második helyen ért célba - az 1053 pontot érő - 13.48 másodperccel, ami idei legjobb gátas ideje.

A második futamban következett Nemes Rita, aki a táv második felében futott nagyon jól és végül 13.63 mp-cel a hatodikkét dobta be magát. Ez az eredmény 1031 pontot ért.

A számot az amerikaiak uralták. Taliyah Brooks 12.78 mp-cel (1158 pont) volt a legjobb, Anna Hall 12.97-tel (1129 pont) a második, míg Chari Hawkins 13.04-gyel (1118 pont) a harmadik.

Krizsán Xénia a magasugrás előtt a kilencedik, Nemes Rita pedig a 17. helyen áll a 23 fős mezőnyben.

11:21 - A vihar miatti kétórás halasztás után 10 óra 50 perckor elrajtolt a Hősök teréről a férfi gyaloglás 20 kilométeres versenyszámának mezőnye, melyben a magyarok közül elsőként Helebrandt Máté mutatkozott be a jövő vasárnapig tartó budapesti atlétikai világbajnokságon.

A férfi gyaloglóknak a tervek szerint szombaton reggel 8 óra 50 perckor dördült volna el a startpisztoly, ám a villámlások és esőzés miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy két órával később kezdődik a viadal.

"Örömmel jelenthetjük, hogy sikerült úrrá lenni az időjárási nehézségeken, elindult a világbajnokság, megindult az első versenyszám, éppen most haladnak el mellettünk a sportolók, akiknek kiváló versenyzést kívánunk és izgatottan várjuk a végeredményt!" - mondta a helyszínről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa.

Az ötvenfős férfi mezőny az Andrássy úton is haladva megkerüli a Hősök terét, és ezt az egykilométeres kört húszszor kell teljesíteni.

A hazaiak közül elsőként a 2017-es londoni vb-n ötödik Helebrandt Máté indult Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményén, amelyet az utcai futó- és gyaloglóversenyek mellett a Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek és jövő vasárnapig tart

10:27 - A vihar miatt egy órával elhalasztották a budapesti atlétikai világbajnokság szombat délelőtti programját a Nemzeti Atlétikai Központban.

"Egy órával, 11 óra 30 percre elcsúsztattuk a délelőtti program rajtját, az esti programban viszont nincs változás. A nézők folyamatosan érkeznek a stadionba, délelőtt 10 óráig mintegy 2500-an léptek be, ők fedett, száraz helyen vannak. Bízunk benne, hogy a zivataroknak a leghevesebb része elvonult, csendes eső még várható, de az Atlétikai Központban nem ázik meg senki. Az esti megnyitó pedig a jelen állás szerint 18 órakor kezdődik" - mondta az MTI-nek Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.

A Nemzeti Atlétikai Központban 10.30-kor a férfi súlylökés selejtezője kezdődött volna, Tóth Balázzsal.

A vihar miatt a férfi gyaloglók 20 kilométeres száma - Helebrandt Mátéval a mezőnyben - 8.50 helyett várhatóan 10.50-kor startol a Hősök terén.

A vb első napján 19 magyar atléta lesz érdekelt.

09:14 - Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója megerősítette, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ szombat délelőtti programját nem befolyásolja a fővárosra lecsapó vihar.

"Két órával csúszik a férfi 20 kilométeres gyaloglás rajtja, azaz 10 óra 50 percre, de folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Országos Meteorológiai Szolgálattal és percről percre friss információt kapunk. A jelenlegi várakozások szerint az első versenyszám a stadionban 10 óra 30 perckor, tehát idejében elindul, a kapukat megnyitottuk és folyamatosan engedik be a nézőket a lelátóra" - mondta a Hősök terén Németh Balázs az MTI-nek, majd hozzátette, hogy a villámlásveszély miatt volt szükség a gyaloglóverseny halasztására.

"Azt tapasztalom a helyszínen, hogy mind a szervezőbizottság, mind a nemzetközi szövetség illetékesei urai a helyzetnek. Nyilván a kilátogatók, sportolók, sportvezetők és minden honfitársunk biztonsága az elsődleges, ezt tartjuk szem előtt, és ugyanez igaz a Nemzeti Atlétikai Központra is" - hangsúlyozta a helyszínen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa.

09:05 - villámlás és eső - miatt két órával elhalasztották a budapesti atlétikai világbajnokság első számát, a férfi 20 kilométeres gyaloglást.

A szervezők tájékoztatása szerint a szombaton 8.50-re kiírt verseny 10.50-kor rajtol majd a Hősök teréről.

A hazaiak közül elsőként a 2017-es londoni világbajnokságon ötödik Helebrandt Máté indul Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményén, amelyet az utcai futó- és gyaloglóversenyek mellett a Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek és jövő vasárnapig tart.

09:01 - Az első nap máris érmeket osztanak, a pontos menetrend pedig így fest:



Éremosztás 4 számban: férfi 20 km gyaloglás, súlylökés, női 10 ezer m, 4x400 m vegyes váltó



DÉLELŐTTI PROGRAM



08.50: férfi 20 km gyaloglás, Hősök Tere

10.30: férfi súlylökés, selejtező

10.35: 100 m gát, hétpróba

11.05: 4x400 m vegyes váltó, előfutamok

11.35: férfi 3000 m akadályfutás, előfutamok

11.45: magasugrás, hétpróba

12.00: férfi kalapácsvetés, selejtező, A-csoport

12.25: női távolugrás, selejtező

12.35: férfi 100m, selejtező

13.15: női 1500m, előfutam

13.40: férfi kalapácsvetés, selejtező, B-csoport



ESTI PROGRAM



18.15: megnyitóünnepség

19.02: férfi 1500 m, előfutam

19.05: súlylökés, hétpróba

19.10: férfi diszkoszvetés, selejtező, A-csoport

19.35: férfi hármasugrás, selejtező

19.43: férfi 100 m, előfutam

20.30: 200 m, hétpróba

20.35: férfi súlylökés, döntő

20.40: férfi diszkoszvetés, selejtező, B-csoport

20.55: női 10 000 m, döntő

21.47: 4x400 m vegyes váltó, döntő



Borítókép: Sport365