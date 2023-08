Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.

A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 26-én, szombaton:

11:15 Márton Anita 17,85 méteres eredménnyel a huszadik helyen végzett a női súlylökés selejtezőjében, így nem jutott be a szombat esti fináléba a budapesti atlétikai világbajnokságon.

A 34 éves klasszis a magyar atlétika történetének egyik legnagyobb alakja: a 2016-os riói olimpián bronz-, a 2017-es londoni szabadtéri vb-n ezüstérmet nyert, a 2018-as fedett pályás vb-n pedig Magyarország eddigi egyetlen világbajnoki címét szerezte meg.

Márton idei legjobbja 18,40 méter volt és az egyértelműnek tűnt, hogy ennél jobb eredmény kell tőle a selejtezőben a szombat esti fináléba kerüléshez. A szegedi lökő elsőre nem talált bele jól a dobásába és 16,69 métert ért el, amin másodikra csaknem egy métert tudott javítani, ám még a 17,67-tel is messze állt a legjobb 12-től.

A hazai publikum már első két kísérleténél is komoly biztatásban részesítette, az utolsó sorozatban pedig még a korábbiakon is túltett. Márton Anitát a dobókörben az elsőtől az utolsó mozdulatáig ütemes taps segítette, ő pedig a korábbiaknál messzebbre repítette a szert, de nem elég messzire. Az eredményjelzőn aztán 17,85 méteres eredmény jelent meg, ami után a kiváló sportoló megköszönte a biztatást a nézőknek, majd kissé csalódottnak tűnve kisétált edzőjéhez a lelátó elé. A selejtezőszint 19,10 méter volt, amelyet nyolcan teljesítettek, az utolsó, 12. helyen az ausztrál Maddison-Lee Wesche jutott döntőbe 18,59 méterrel.

11:00 Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint óriási sportdiplomáciai jelentőséggel bír a budapesti atlétikai világbajnokság.

"A szervezőbizottság a maratoni útvonal kijelölésénél nagy figyelmet fordított arra, hogy a belvároson keresztül haladjanak a versenyzők, ugyanis négy kört tesznek meg, így ismétlődhetnek a képsorok, és az atléták, illetve a több mint egymilliárd néző a lehető legszebb arcát láthatja Budapestnek" - mondta az MTI-nek Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szombaton a Hősök terén. Hozzátette: látva azt, hogy mennyi ember jött ki szurkolni a helyszínre és tudva azt, hogy hányan nézik televízión keresztül, "szerintem okunk van rá, hogy kihúzzuk magunkat és büszkék legyünk arra, micsoda fővárossal rendelkezünk".

A vb kormánybiztosa azt is kiemelte, hogy az elmúlt nyolc nap sportdiplomáciai szempontból nagyon intenzív időszak volt, mivel egy ilyen kiemelt sportesemény, mint az atlétikai világbajnokság erősíti a nemzetközi kapcsolatokat. "A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai közül nagyon sokan vannak jelen a vb-n, Thomas Bachhal, a szervezet elnökével az élen, és nekünk fontos, hogy mindenki azzal az érzéssel távozzon, és úgy hagyja el az hazánkat, hogy szeretne ide minél előbb visszajönni" - fogalmazott. Hangsúlyozta: a visszajelzések alapján mindenki elégedett, örömmel nézték végig a péntek esti programot a stadionban, és boldogan jöttek ki a Hősök terére is".

Erre szokták mondani, hogy "van mire büszkének lennünk" - zárta gondolatait Schmidt Ádám.

10:00 Az etióp Amane Beriso Shankule nyerte meg címvédő honfitársa, Gotytom Gebreslase előtt a női maratonfutást a budapesti atlétikai világbajnokságon, melyen Szabó Nóra kiemelkedő versenyzéssel az előkelő 24. helyen ért célba, Kovács-Garami Katalin pedig a 57. lett.

Szombat reggel 7 órakor 78 futó vágott neki a klasszikus, 42,195 kilométeres távnak, melyet a Budapest belvárosában (Andárssy út-Erzsébet tér-Akadémia-Lánchíd-Alagút-Attila út-Várkert bazár-Lánchíd-Andrássy út) kialakított 10 kilométeres körön kellett teljesíteni a mezőnynek.

A versenyt kifejezetten visszafogott tempóban kezdték a futók, és közel 15 kilométeren keresztül nem is sokat változott a helyzet. A magyar csúcstartó Szabó Nóra 13 kilométeren át a legjobbak csoportjában halad, sőt, az első rövid körben az élen is futott. A verseny a 15 kilométer után kezdett megélénkülni, az élen ritmust váltottak a legjobbak, s a 20. kilométer végére már csak kevesebb mint húszan voltak az élbolyban.

A folytatásban a négy fős etióp különítmény diktálta a tempót, folyamatosan gyorsultak és "szalámizták le" a bolyt, melyben 30 km-nél rajtuk kívül már csak két kenyai, egy-egy marokkói és izraeli futó maradt. A hetedik öt kilométert aztán egészen elképesztő tempóban, 16:09 perc alatt teljesítették, amivel mindenki mást, köztük az idei év legjobb idejével rendelkező kenyai Rosemary Wanjirut is leszakították. Az etióp különversenyben a négyből előbb csak hárman maradtak, majd az utolsó körben, Pestről Budára haladva a Lánchídon Shankule honfitársait is maga mögött hagyta és az utolsó kilométereket magányosan futva 2:24:23 órával diadalmaskodott, tíz másodperccel megelőzve a tavaly Eugene-ben győztes Gebreslasét.

Az út mellett az idő előrehaladtával egyre több néző gyűlt össze és az atléták szinte a pálya minden pontjában óriási biztatásban részesültek, a célnál pedig nagy tömeg fogadta Shankuléékat és lehetett tanúja annak, hogy a teljes etióp sikert a marokkói Fatima Ezzahra Gardadi meghiúsította, miután kiváló erőbeosztással futva beért a harmadik helyre.

Szabó Nóra 30 kilométernél még a középmezőnyben volt, onnan viszont folyamatosan előzte meg az előtte futókat és végül 2:33:28 órás eredménnyel a 24. helyre ért fel. Kovács-Garami Katalin végig a saját tempójában futott, s a célba az 57. helyen ért be.

09:30 - Hőségriasztás miatt lerövidítették az atlétikai vb amatőr versenyének hosszát

Az előrejelzések alapján augusztus 27. vasárnap az év legmelegebb napja lehet Magyarországon. A pénteken elrendelt hőségriasztás miatt, a résztvevők egészségének védelme érdekében a szervezők az eredetileg 10 kilométeres távot jelentősen lerövidítették.

A rajt helyszíne és időpontja nem változott, a résztvevők az atlétikai világbajnokság hivatalos maraton útvonalának pesti szakaszán futnak majd, a fordító az Andrássy út végén, az Erzsébet téri szurkolói zóna előtt lesz.

Felhívták a résztvevők figyelmét, hogy még ez a körülbelül 6 kilométer is nagyon megterhelő lehet, így kérik, hogy csak azok induljanak el a versenyen, akiknek a szervezete hozzászokott a futáshoz meleg időben.

Minden futót tájékoztatnak a különleges körülményekről, a kockázatról és arról is, hogy mit tehetnek a hőterhelés veszélyeinek csökkentése érdekében. Vizet nem csak a futóknak, hanem a közönségnek is osztanak, akárcsak a Nemzeti Atlétikai Központban és a stadionparkban.

A Budapest 10k Hősök futása futóverseny az atlétikai világbajnokság hivatalos férfi maraton versenye után, vasárnap 11 órakor kezdődik a Hősök terén.



Fotó: MTI/Vasvári Tamás

07:00 - A női maratonfutással reggel a Hősök terén kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság szombati programja, amely során bemutatkozik a sportág első magyar világbajnoka, Márton Anita is.

Női maratonon két hazai versenyző indul, az idén országos csúcsot elért Szabó Nóra, illetve Kovács-Garami Katalin. Délelőtt rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban a női súlylökés selejtezőjét Márton Anitával, a fináléra pedig este, 20.15-kor kerül sor.

A délutáni műsorban a férfi és a női 4x400-as magyar váltóért is lehet szurkolni. Ezen a napon nyolc számban dől el az érmek sorsa, köztük a vb egyik slágerszámában, férfi rúdugrásban, amelyben a svéd Armand Duplantis révén világcsúcs is születhet.

Borítókép: Sport365