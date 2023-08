Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.

A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 26-én, szombaton:

12:40 - Szeretett volna nagyobbat lökni, de örül, hogy részt vehetett a budapesti atlétikai világbajnokságon, a folytatásról pedig egy kis pihenést követően "tiszta fejjel" fog dönteni Márton Anita fedett pályás vb-győztes súlylökő, aki a szombati selejtezőben a huszadik helyen zárt, így nem jutott a 12-es döntőbe.

"Jól vagyok, jól éreztem magam, szuper volt ilyen közönség előtt versenyezni. Az utolsónál úgy éreztem, jobb lesz, ezért voltam kicsit csalódott" - kezdte értékelését a 34 éves sportoló, aki a magyar atlétika történetének egyik legnagyobb alakja. - "Szerettem volna idei legjobbat lökni és az edzések jól mentek az elmúlt napokban, de az az igazság, hogy sohasem volt az erősségem a selejtező, nem vagyok egy jól kezdő. Nem véletlen, hogy mindig a hatodikra szoktam a legnagyobbat dobni. Kezdhettem volna jobban, de az izgalom még 23 év tapasztalata ellenére is megvolt bennem. Azért összességében örülök ennek az eredménynek, és annak, hogy egyáltalán eljutottam idáig és szerepelhettem a hazai vb-n."

"A szezonban van még két versenyem, utána elmegyek pihenni és majd azt követően tiszta fejjel szeretném átgondolni az egészet. Sosem csináltam titkot abból, hogy tervezem a visszavonulásomat. Egyrészt a korom miatt, most is a legidősebb tagja voltam a mezőnynek, másrészt van egy két és fél éves kislányom, aki már érezhetően egyre jobban kívánná anyát, hogy így mondjam. Mindezek mellett azt is mondtam már sokszor, hogy azért jelez a testem. A 23 éves pályafutásomat sérülések szempontjából jól végigcsináltam, egyetlen komolyabb térdsérülésem volt, de azért az utóbbi időszakban már voltak olyan apróbb húzódások, amik nem voltak jellemzőek korábban. Azt is látom, hogy jönnek fel a fiatalok, egyre nehezebb felvenni velük a versenyt és én már nem leszek fiatalabb, nem leszek gyorsabb" - hangsúlyozta Márton Anita.

11:15 Márton Anita 17,85 méteres eredménnyel a huszadik helyen végzett a női súlylökés selejtezőjében, így nem jutott be a szombat esti fináléba a budapesti atlétikai világbajnokságon.

A 34 éves klasszis a magyar atlétika történetének egyik legnagyobb alakja: a 2016-os riói olimpián bronz-, a 2017-es londoni szabadtéri vb-n ezüstérmet nyert, a 2018-as fedett pályás vb-n pedig Magyarország eddigi egyetlen világbajnoki címét szerezte meg.

Márton idei legjobbja 18,40 méter volt és az egyértelműnek tűnt, hogy ennél jobb eredmény kell tőle a selejtezőben a szombat esti fináléba kerüléshez. A szegedi lökő elsőre nem talált bele jól a dobásába és 16,69 métert ért el, amin másodikra csaknem egy métert tudott javítani, ám még a 17,67-tel is messze állt a legjobb 12-től.

A hazai publikum már első két kísérleténél is komoly biztatásban részesítette, az utolsó sorozatban pedig még a korábbiakon is túltett. Márton Anitát a dobókörben az elsőtől az utolsó mozdulatáig ütemes taps segítette, ő pedig a korábbiaknál messzebbre repítette a szert, de nem elég messzire. Az eredményjelzőn aztán 17,85 méteres eredmény jelent meg, ami után a kiváló sportoló megköszönte a biztatást a nézőknek, majd kissé csalódottnak tűnve kisétált edzőjéhez a lelátó elé. A selejtezőszint 19,10 méter volt, amelyet nyolcan teljesítettek, az utolsó, 12. helyen az ausztrál Maddison-Lee Wesche jutott döntőbe 18,59 méterrel.

11:00 Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint óriási sportdiplomáciai jelentőséggel bír a budapesti atlétikai világbajnokság.

"A szervezőbizottság a maratoni útvonal kijelölésénél nagy figyelmet fordított arra, hogy a belvároson keresztül haladjanak a versenyzők, ugyanis négy kört tesznek meg, így ismétlődhetnek a képsorok, és az atléták, illetve a több mint egymilliárd néző a lehető legszebb arcát láthatja Budapestnek" - mondta az MTI-nek Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szombaton a Hősök terén. Hozzátette: látva azt, hogy mennyi ember jött ki szurkolni a helyszínre és tudva azt, hogy hányan nézik televízión keresztül, "szerintem okunk van rá, hogy kihúzzuk magunkat és büszkék legyünk arra, micsoda fővárossal rendelkezünk".

A vb kormánybiztosa azt is kiemelte, hogy az elmúlt nyolc nap sportdiplomáciai szempontból nagyon intenzív időszak volt, mivel egy ilyen kiemelt sportesemény, mint az atlétikai világbajnokság erősíti a nemzetközi kapcsolatokat. "A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai közül nagyon sokan vannak jelen a vb-n, Thomas Bachhal, a szervezet elnökével az élen, és nekünk fontos, hogy mindenki azzal az érzéssel távozzon, és úgy hagyja el az hazánkat, hogy szeretne ide minél előbb visszajönni" - fogalmazott. Hangsúlyozta: a visszajelzések alapján mindenki elégedett, örömmel nézték végig a péntek esti programot a stadionban, és boldogan jöttek ki a Hősök terére is".

Erre szokták mondani, hogy "van mire büszkének lennünk" - zárta gondolatait Schmidt Ádám.

10:00 Az etióp Amane Beriso Shankule nyerte meg címvédő honfitársa, Gotytom Gebreslase előtt a női maratonfutást a budapesti atlétikai világbajnokságon, melyen Szabó Nóra kiemelkedő versenyzéssel az előkelő 24. helyen ért célba, Kovács-Garami Katalin pedig a 57. lett.

Szombat reggel 7 órakor 78 futó vágott neki a klasszikus, 42,195 kilométeres távnak, melyet a Budapest belvárosában (Andárssy út-Erzsébet tér-Akadémia-Lánchíd-Alagút-Attila út-Várkert bazár-Lánchíd-Andrássy út) kialakított 10 kilométeres körön kellett teljesíteni a mezőnynek.

A versenyt kifejezetten visszafogott tempóban kezdték a futók, és közel 15 kilométeren keresztül nem is sokat változott a helyzet. A magyar csúcstartó Szabó Nóra 13 kilométeren át a legjobbak csoportjában halad, sőt, az első rövid körben az élen is futott. A verseny a 15 kilométer után kezdett megélénkülni, az élen ritmust váltottak a legjobbak, s a 20. kilométer végére már csak kevesebb mint húszan voltak az élbolyban.

A folytatásban a négy fős etióp különítmény diktálta a tempót, folyamatosan gyorsultak és "szalámizták le" a bolyt, melyben 30 km-nél rajtuk kívül már csak két kenyai, egy-egy marokkói és izraeli futó maradt. A hetedik öt kilométert aztán egészen elképesztő tempóban, 16:09 perc alatt teljesítették, amivel mindenki mást, köztük az idei év legjobb idejével rendelkező kenyai Rosemary Wanjirut is leszakították. Az etióp különversenyben a négyből előbb csak hárman maradtak, majd az utolsó körben, Pestről Budára haladva a Lánchídon Shankule honfitársait is maga mögött hagyta és az utolsó kilométereket magányosan futva 2:24:23 órával diadalmaskodott, tíz másodperccel megelőzve a tavaly Eugene-ben győztes Gebreslasét.

Az út mellett az idő előrehaladtával egyre több néző gyűlt össze és az atléták szinte a pálya minden pontjában óriási biztatásban részesültek, a célnál pedig nagy tömeg fogadta Shankuléékat és lehetett tanúja annak, hogy a teljes etióp sikert a marokkói Fatima Ezzahra Gardadi meghiúsította, miután kiváló erőbeosztással futva beért a harmadik helyre.

Szabó Nóra 30 kilométernél még a középmezőnyben volt, onnan viszont folyamatosan előzte meg az előtte futókat és végül 2:33:28 órás eredménnyel a 24. helyre ért fel. Kovács-Garami Katalin végig a saját tempójában futott, s a célba az 57. helyen ért be.

09:30 - Hőségriasztás miatt lerövidítették az atlétikai vb amatőr versenyének hosszát

Az előrejelzések alapján augusztus 27. vasárnap az év legmelegebb napja lehet Magyarországon. A pénteken elrendelt hőségriasztás miatt, a résztvevők egészségének védelme érdekében a szervezők az eredetileg 10 kilométeres távot jelentősen lerövidítették.

A rajt helyszíne és időpontja nem változott, a résztvevők az atlétikai világbajnokság hivatalos maraton útvonalának pesti szakaszán futnak majd, a fordító az Andrássy út végén, az Erzsébet téri szurkolói zóna előtt lesz.

Felhívták a résztvevők figyelmét, hogy még ez a körülbelül 6 kilométer is nagyon megterhelő lehet, így kérik, hogy csak azok induljanak el a versenyen, akiknek a szervezete hozzászokott a futáshoz meleg időben.

Minden futót tájékoztatnak a különleges körülményekről, a kockázatról és arról is, hogy mit tehetnek a hőterhelés veszélyeinek csökkentése érdekében. Vizet nem csak a futóknak, hanem a közönségnek is osztanak, akárcsak a Nemzeti Atlétikai Központban és a stadionparkban.

A Budapest 10k Hősök futása futóverseny az atlétikai világbajnokság hivatalos férfi maraton versenye után, vasárnap 11 órakor kezdődik a Hősök terén.



07:00 - A női maratonfutással reggel a Hősök terén kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság szombati programja, amely során bemutatkozik a sportág első magyar világbajnoka, Márton Anita is.

Női maratonon két hazai versenyző indul, az idén országos csúcsot elért Szabó Nóra, illetve Kovács-Garami Katalin. Délelőtt rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban a női súlylökés selejtezőjét Márton Anitával, a fináléra pedig este, 20.15-kor kerül sor.

A délutáni műsorban a férfi és a női 4x400-as magyar váltóért is lehet szurkolni. Ezen a napon nyolc számban dől el az érmek sorsa, köztük a vb egyik slágerszámában, férfi rúdugrásban, amelyben a svéd Armand Duplantis révén világcsúcs is születhet.

