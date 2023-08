Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.

A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 22-én, kedden:



9:44 - Shelly-Ann Fraser-Pryce 15. atlétikai világbajnoki érmét szerezte hétfőn Budapesten, ezzel lehagyta jamaicai honfitársát, Usain Boltot.

A 36 esztendős sprinter a vb-csúcsot futó amerikai Sha'Carri Richardson és a szintén jamaicai Shericka Jackson mögött ért célba 100 méteren a magyar fővárosban, tíz arany és négy ezüst után ez volt az első bronzmedálja vb-ről.

A 2017-ben visszavonult sprinterlegenda, a nyolcszoros olimpiai bajnok Bolt 11 aranyat, 2 ezüstöt és 1 bronzot gyűjtött össze vb-ken. A csúcstartó húsz érmével az amerikai Allyson Felix, aki 13 medált váltó tagjaként érdemelt ki.

"Nem kell mindig tudnod a választ, csak menni és küzdeni. Ma este hálás vagyok, hogy bronzéremmel távozhatok" - fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok Fraser-Pryce, aki annak ellenére a táv esélyese volt, hogy térdsérülése miatt keveset versenyzett idén. Budapesten még bővítheti vb-éremkollekcióját a 4x100-as váltóval.

9:19 - Az elmúlt napok visszajelzései alapján a sportvezetők és a versenyzők is "el vannak ragadtatva" a budapesti atlétikai világbajnokságtól - mondta Schmidt Ádám a vb kormánybiztosa az MTI-nek.

A sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy a sportolói világ szerint a Nemzeti Atlétikai Központ atmoszférája és a vendégek fogadtatása is lenyűgöző.

"Az első két napon nagyszerű hangulat várta a versenyzőket és remélem, így lesz ez a következő hat napon is" - nyilatkozott.

Hozzátette, 11 hónappal ezelőtt a nemzetközi szövetséggel (WA) azt a célt tűzték ki, hogy minél több néző legyen a versenyeken, és ezt sikerült teljesíteni, már a következő hétvégére is alig lehet jegyet kapni. Hangsúlyozta, a WA a vb előtt egy másik budapesti helyszínen tartotta kongresszusát és az újraválasztott Sebastian Coe elnök szerint mindenki kiválóan érezte magát, "igazoltuk ismét, hogy a magyar vendégszerető nemzet".



9:00 - A női 100 méteres síkfutás győztesei és eredményei az atlétikai világbajnokságokon:

00:01 - A mai program:

4. VERSENYNAP (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

18.40: női 100 m gát, előfutamok (Kerekes Gréta, Kozák Luca, Tóth Anna)

19.20: férfi 800 m, előfutamok (Huller Dániel, Vindics Balázs)

19.58: férfi magasugrás, döntő

20.20: női diszkoszvetés, döntő

20.25: női 400 m gát, elődöntő

21.00: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila)

21.31: női 1500 m, döntő

21.42: férfi 3000 m akadály, döntő

Borítókép: Sport365