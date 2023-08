Üdvözöljük kedves olvasóinkat. Augusztus 19-27. között Budapesten küzdenek meg egymással a világ legjobb atlétái a 2023-as Atlétikai Világbajnokság keretein belül, a Sport365 pedig ezúttal is igyekszik minden fontos pillanatról beszámolni folyamatosan frissülő, élő eredménykövetőjében.

A versenyszámok kora reggeltől egészen estig zajlanak, nézzük mi történik a Budapesti Atlétikai Központban augusztus 21-én, hétfőn:

10:56 - A vasárnapi jegyek is érvényesek a férfi kalapácsvetés hétfőn (ma) 17.40 órakor kezdődő eredményhirdetésére, amelyen Halász Bence átveszi bronzérmét a budapesti világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ Medál Plázájában.

A szervezők közlése szerint az eredményhirdetésre az előző napi belépővel is be lehet menni a területre, sőt, akik emiatt kimennek, kedvezményes, 50 százalékos áron jegyet is vásárolhatnak a hétfő esti program megmaradt jegyeiből a nézőtér felső részén.

"Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy odamennek a JEGYEK feliratú konténerhez és bemondják a "Halász Bence bronz" kódot. Egy vásárló a kód használatával legfeljebb két jegyet tud venni. A kedvezményes jegyek 3. és 4. kategóriájúak, a lelátó felső karéjába érvényesek, ahonnan szintén kitűnő a rálátás az eseményekre" - olvasható a hétfői közleményben.

Az esti programban folytatja a versenyzést Takács Boglárka, a női 100 méteres síkfutás magyar csúcstartója, aki parádésan jutott tovább az első fordulóból. Bemutatkozik a vb-n Klekner Hanga rúdugró és megkezdi a versenyzést 400 méteres gátfutásban Molnár Janka, aki szombaton országos csúcsot döntött a 4x400 méteres vegyes váltó tagjaként. Emellett óriási csata ígérkezik a női 100 méter döntőjében, amelyben eldől, hogy megszerzi-e hatodik világbajnoki címét a legendás jamaicai Shelly-Ann Fraser Pryce.

Jegyek a hétfői esti versenyekre korlátozott számban még elérhetők a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon.

09:52 - Reggel közöltünk róla cikket, hogy remekül alakult a hétvége, részletesen itt lehet olvasni erről.

07:00 - Három magyar versenyző lesz érdekelt a budapesti atlétikai világbajnokság harmadik napján, hétfőn, amikor négy döntőt rendeznek.

Ezúttal nem lesz délelőtti program, az esti műsort pedig 18.40-kor a női rúdugrás selejtezője nyitja, benne Klekner Hangával. Rögtön utána kezdődnek a női 400 m gát előfutamai, amelyben a 4x400-as vegyes váltóval országos csúcsot elért Molnár Jankáért lehet szurkolni. Női 100 méteren már a fináléba kerülés a tét, Takács Boglárka vasárnap remek futással biztosította helyét az elődöntőben. Éremosztásra kerül sor férfi diszkoszvetésben, valamint férfi hármasugrásban és 110 m gáton, a napot pedig a női 100 méteres síkfutás fináléja zárja.

00:00 - A mai program:



18.40 női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

18.50 női 400 m gát, előfutam (Molnár Janka)

19.35 férfi 400 m gát, elődöntő

19.40 FÉRFI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

20.05 férfi 110 m gát, elődöntő

20.30 FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

20.35 női 100 m, elődöntő

21.10 női 400 m, elődöntő

21.40 FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ

21.50 NŐI 100 M, DÖNTŐ

Borítókép: Sport365