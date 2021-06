A nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt szerint az amerikai válogató győztese, Trayvon Bromell lesz az esélyese a férfi 100 méteres síkfutásnak a tokiói játékokon.

A 2017-ben visszavonult jamaciai sztár tíz éven át uralta a férfi vágtaszámokat, s a legutóbbi három olimpián 100 és 200 méteren is diadalmaskodott. Mindez azt is jelenti, hogy 13 év után először nem Boltnak hívják majd a klasszikus táv győztesét, amit a Kingstonban élő legenda szerint furcsa lesz megélni.



"Versenyző típus vagyok, így biztosan furcsa érzés lesz nézni, ahogy valaki nyer 100-on, én pedig nem vagyok ott, de őszintén szólva izgatottan várom" - nyilatkozta az AP hírügynökségnek a 34 éves világcsúcstartó, aki egyértelműen Bromellt tartja az egyik legnagyobb tokiói favoritnak. - "Bormell nagyon ígéretesen teljesít."



Bolt szerint - akinek ugyanaz az ügynöke, mint a 25 éves floridai vágtázónak - az amerikai futó már az elmúlt években is ott lehetett volna a legjobbak között. Emlékeztetett rá, hogy Bromell 2015-ben világbajnoki bronzérmet nyert 100-on, 2016-ban pedig 60 méteren világbajnok lett, majd a riói olimpián nyolcadik helyen végzett. Ugyanakkor már a játékok előtt sérüléssel küzdött, azt követően pedig éveken át visszatérő Achilles-ín problémái voltak, így sok időt ki kellett hagynia.

"Idén már megmutatta, mire képes. Várom, hogy lássam őt az olimpián" - jegyezte meg Bolt.

Bromell az amerikai válogatón a világ idei legjobbjával, 9.80 másodperccel győzött.

Borítókép: Christian Petersen/Getty Images for IAAF