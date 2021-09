Visszavonul Mary Keitany kenyai hosszútávfutó, a női maraton egyik világcsúcstartója.

A 39 éves sportoló döntését menedzsmentje jelentette be szerdán, s azt is közölte, hogy a visszavonulás hátterében Keitany 2019-es hátsérülése áll, mivel a kezelések nem hozták meg várt eredményt, s azóta sem gyógyult meg teljesen.



Az elmúlt időszak egyik legjobb maratonistájának számító atléta háromszor nyerte meg a London Marathont és négyszer a New York-i viadalt, illetve 2009-ben a félmaratoni-világbajnokságon sem talált legyőzőre. Keitany a 2017-es londoni versenyen állított fel világrekordot 2:17:01 órával, melyet azóta sem tudtak megjavítani. Ugyanakkor ideje "csak" minden idők harmadik legjobb futásának számít.



A brit Paula Radcliffe ugyanis 2003-ban Londonban 2:15:25, Keitany honfitársa, Brigid Kosgei pedig 2019 októberében Chicagóban 2:14:04 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres klasszikus távot. Utóbbi kettő ugyanakkor vegyes mezőnyben érte el legjobbját, míg Keitany a brit fővárosban tisztán női versenyben futott.

