Baji Balázs az esélyeknek megfelelően simán megnyerte a férfi 60 méteres gátfutást, a nők hasonló számában ugyanakkor borult a papírforma, miután az országos csúcstartó Kozák Luca az előfutamban kiugrott és kizárták vasárnap, a fedett pályás atlétikai országos bajnokság zárónapján.

Az ob második napja rögtön a gátasok előfutamaival indult és azok közül is az elsőben futott volna a debreceniek sprintere, ám tőle szokatlan módon hibázott. Kozák szombaton a 60 méteres síkfutásban nem indult - noha ott is favorit lett volna -, így érem nélkül zárta a bajnokságot.



A győzelmet végül Kozák debreceni riválisa, a szintén fedett pályás Európa-bajnoki induló Kerekes Gréta szerezte meg 8.18 másodperces idővel.



A férfiaknál a címvédő Szűcs Valdó sérülés miatt nem nevezett, így egyértelműen a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs sikerére lehetett számítani és a BHSE vágtázója nem is hibázott. Az előfutamban és a fináléan is meggyőzően futott, utóbbit 7.72 másodperccel nyerte meg, ami egy századdal rosszabb idei legjobbjánál.



A nap legnagyobb küzdelmét talán a női 200 méter hozta, amelyet a 60 méter szombati bajnoka, Csóti Jusztina nyert meg 24.17 másodperces egyéni csúccsal, egy tizeddel megelőzve Nádházy Evelint.



A többi számban az esélyesek győzedelmeskedtek.



Férfi 800-on Vindics Balázs idei legjobbját (1:46.86 perc) elérve győzött és előzte meg az 1500 bajnokát, Szögi Istvánt. Utóbbi egyéni csúccsal (1:47.75 perc) ért célba a második helyen, és a harmadik Huller Dánielhez (1:48.15) hasonlóan az Európa-bajnoki szintidőn belül teljesítette a távot.



A nők négykörös távján Bartha-Kéri Bianka hozta a kötelezőt, női 3000-en pedig Wagner-Gyürkés Viktória. Utóbbi két arannyal zárta a bajnokságot, miután egy nappal korábban 1500-on is diadalmaskodott. Az Ikarus BSE középtávfutója a hosszabbik távon már korábban kiharcolta az Eb szereplés jogát, míg a rövidebben szombaton sikerült neki ugyanez.



Az idei tető alatti kontinensviadalnak a lengyelországi Torun ad otthont március 4. és 7. között.

A győztesek (a szövetség honlapjáról):



férfiak:



200 m: Wahl Zoltán (Budafoki MTE) 21.80 másodperc

800 m: Vindics Balázs (UTE) 1:46.86 perc

3000 m: Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 8:11.53 perc

60 m gát: Baji Balázs (BHSE) 7.72 másodperc

távolugrás: Pap Kristóf (FTC) 7,75 méter

rúdugrás: Nagy Marcell (MTK Budapest) 5,20 méter

4x400 m: FTC (Tarlukács Ádám, Varga Dániel, Máté Tamás, Kazi Tamás) 3:16.02 perc

nők:



200 m: Csóti Jusztina (FTC) 24.17 másodperc

800 m: Bartha-Kéri Bianka (SVSE) 2:03.21 perc

3000 m: Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) 9:07.90 perc

60 m gát: Kerekes Gréta (DSC-SI) 8.18 másodperc

3000 m gyaloglás: Kovács Barbara (Békéscsabai AC) 13:01.39 perc

magasugrás: Fekete Fédra (BHSE) 1,84 méter

hármasugrás: Áts Viktória (TSC-Geotech) 12,77 méter

4x400 m: Ikarus BSE (Dobi Larina Adrienn, Horváth Dóra, Szécsényi Anna Míra, Rapai Fanni) 3:47.68 perc

