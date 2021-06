Márton Anita 16 méter alatt maradt, de az esélyeknek megfelelően győzött női súlylökésben, Szűcs Valdó viszont nagyszerű egyéni csúccsal nyerte meg a férfi 110 méter gátat, melyen Baji Balázs hiába lett idei legjobbjával ezüstérmes, a tokiói olimpiára nem tudott kijutni a vasárnap zárult 126. országos bajnokságon Debrecenben, amely gyakorlatilag az utolsó lehetőség volt az olimpiai szintteljesítésre, illetve a tokiói részvételhez szükséges jó eredmény elérésére.

A tokiói kvótás Márton, a magyar atlétika eddigi egyetlen világbajnoka, gyermeke januári születése óta először versenyzett a hétvégén, és a szombati diszkoszvetésben nyert ezüstérme után, vasárnap mindenki győzelmet várt tőle. Az olimpiai bronzérmes dobóatléta előzetesen súlyban 17 méter körüli eredményt várt magától, amitől elmaradt, azonban 15,95 méteres eredményével is biztosan diadalmaskodott.

"Nagyon jó volt, örülök, hogy újra itt lehetek" - nyilatkozta a verseny után Márton Anita.

"Megmondom őszintén, jobb eredményt szerettem volna lökni. Azzal a céllal jöttem, hogy 17 méter körül dobjak, ami az edzéseredmények alapján bennem volt, de sajnos nem jött össze. Nem igazán mozogtam jól, és picit talán izgultam is."



A fedettpályán vb-győztes, szabadtéren vb-ezüstérmes klasszis elmondta még, hogy a következő két hétben még egy kemény edzőtábor vár rá Békéscsabán, aztán megkezdik a könnyítést, formába hozást a tokiói játékokra.



Az olimpián ott lesz majd Szűcs Valdó is, aki vasárnap tovább erősítette ranglistás pozícióját, ugyanis az elődöntőben 13.39 másodpercre, majd a fináléban 13.38-ra javította egyéni csúcsát. Ebben a számban a vb-bronzérmes Baji Balázs - aki 2019-es súlyos térdsérülése után tavaly kezdett ismét versenyezni - a döntőben 13.58-cal idei legjobbját érte el, de neki ennél lényegesen jobb időre lett volna szüksége, hogy a rangsorból beverekedje magát a tokiói mezőnybe.









Női 100 méter gáton a tokiói kvótás Kozák Luca az esélyeknek megfelelően győzött, s még úgy is jó időt (12.86 mp) futott, hogy az utolsó gátba kissé beleakadt.

Az ötkarikás szereplésért hajtó 800-asok közül Bartha-Kéri Bianka (41. - 48 induló) növelte esélyét a szereplésre, mivel ismét 2:02 percen belüli idővel győzött (2:01.87 p), a férfi győztes Vindics Balázs (55. - 48 induló) ugyanakkor nem tűnt elégedettnek 1:47.59 perces aranyat érő idejével. Amíg Bartha-Kéri a bajnokság előtt olimpiai kvótás helyen állt a rangsorban, addig Vindics egy kevéssel el volt maradva tőle, s kérdés, hogy ezzel előre tud-e lépni a sorban.







Szintén pár hellyel volt kívül férfi 400 gáton Koroknai Máté (47. - 40 indulhat) az olimpiai rangsorban, vasárnapi 49.77 másodperces remek eredményével viszont van rá esélye, hogy a keddi záráskor befér majd a szám legjobb 40 atlétája közé a listán, s utazhat a japán fővárosba.



Női gerelyhajításban Szilágyi Réka néhány napja még éppen a kvótát érő 32. pozíciót foglalta el a listán, most pedig 60 méter feletti eredménnyel szerzett aranyat, ami akár olimpiát is érhet a számára.



Női távolban az eddig jó helyen álló Nguyen Anasztázia (32-ből 29.) hatból négy belépett ugrást produkált vasárnap, s végül a harmadik lett 6,23 méterrel. A rangsorban 40. Farkas Petra 6,58 méterrel tudott nyerni úgy, hogy háromszor ugrott ugyanakkorát.



Az ötkarikás kvalifikációs időszak kedden zárul, a hétvége előtt nyolc kvótás mellett további kilenc versenyző állt kijutó helyen az olimpiai lista alapján.



A bajnokságon a fiatalok is remekeltek. A 20 éves Molnár Janka U20-as és U23-as rekordot felállítva, 56.03 másodperccel védte meg címét női 400 méter gáton, a 17 esztendős Varga Gréta Barbara pedig szintén megdöntötte mindkét korosztály rekordját 3000 méter akadályon, 9:50.63 perces eredménye ráadásul ezüstöt ért az újabb egyéni csúccsal győztes Tóth Lili Anna (9:40.81 perc) mögött. Szintén ezüstöt jelentett az U20-as országos csúcs a rúdugró - ugyancsak 17 éves - Garamvölgyi Petrának, aki 4,20 méterig jutott.

