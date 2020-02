Ha le tud futni egy 60 gátat az ob-n, az neki már egy óriási győzelem lesz - mondta Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, aki tavalyi sérülése után a fedettpályás országos bajnokságon térne vissza.

Az atléta térdét és combját is műteni kellett, majd felépülését csonthártyagyulladás hátráltatta.



"Még nem mondanám százszázalékosnak az állapotom, de már közel vagyok hozzá" - fogalmazott az M4 Sport Sporthíradójában Baji Balázs.



Hozzátette, még nem teljesen biztos, hogy rajthoz tud állni a február 23-ai ob-n, de nagyon bizakodó.



"Nekem már az is nagy előrelépés lesz, hogy versenykörülmények között teljesíthetek. Ha le tudok futni egy 60 gátat az ob-n, az már nekem egy óriási győzelem lesz" - jelentette ki.



Baji célja a fedettpályás idény után az olimpiai szint teljesítése 110 m gáton (13.32 mp), amit "nagyon-nagyon keménynek" nevezett.



"Még csúcsformában sem futottam sokszor ezen belül. De nemcsak ez az egy útja van a kijutásnak, a világranglistán keresztül is ki lehet kerülni. Természetesen az a célunk, hogy megfussam a szintet, de ha nem sikerül, egy stabil, jó formával akkor is ki lehet jutni az olimpiára." - mondta Baji Balázs.



Borítókép: Facebook.com/ Baji Balázs