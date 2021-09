„Mindegy, hogy milyen sportágban lesz végül eredményes egy gyermek később, ha az atlétikával kezdi, csak nyerhet vele!” - állítja Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, a Kölyökből Atléta Program egyik hírnöke abban a kisfilmben, amit az atlétika sportág, szülők és gyerekek körében történő népszerűsítéséhez készített a Magyar Atlétikai Szövetség.



Elkezdődött az iskola, ilyenkor gondolkodnak el a legtöbben azon is, hogy milyen sportot válasszanak gyermekük számára. Ebben próbál segítségére lenni a szülőknek és a testnevelés tanároknak a Magyar Atlétikai Szövetség: a 2023-as atlétikai világbajnokság keretében útjára indított Kölyökből Atléta program egy új szakmai keretrendszert, online platformot, és nem utolsó sorban élményközpontú, játékos sportolási és versenyzési lehetőséget kínál a 6-10 éves korosztálynak.



Sok előnye van az iskolai órákon túli mozgásnak, egészen fiatal kortól kezdve hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a megfelelő fizikai állapot kialakításához, ezáltal pedig a szellemi teljesítmény javulásához is.

Az atlétikával nem lehet tévedni, mert alapsportágként tökéletes indítást ad a gyerekeknek – mondja Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Szakértők szerint életkorilag ilyenkor indokolt mozgások a futás, az ugrás, a dobás, az egyéni és csapatjátékok, az akrobatikus gimnasztika, a küzdőfeladatok, valamint a prevenciós mozgások.

Utóbbi különösen fontos, mivel a rossz tartás, testi elváltozások sokszor csak későn derülnek ki, amikor már nehezebb azokat kezelni. Fiatal korban ezért az a legjobb, ha egy széles pályára helyezzük a gyermeket, ami számos irányba elágazhat később. A Magyar Atlétikai Szövetség Kölyökből Atléta Programja egy olyan nyílt konstrukció, ami megadja ezt a lehetőséget, korosztályos bontásban foglalkozik a gyerekekkel.

„A felsőbb korosztályokban nagyon sokszor küzdenek azzal, hogy bizonyos lemaradásokat be kell pótolni. Számtalan nemzetközi példa bizonyítja az atlétika egyetemességét, hogy a sportolók könnyedén tudják váltogatni a sportágakat, köszönhetően az atlétikai alapedzettségnek. Magamban ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor a gyereket iskolába visszük, általában nem iskolát, hanem tanítónénit választunk, mert azt szeretnénk, hogy a gyerek jól tudjon írni, olvasni, számolni, rajzolni, énekelni. Ilyen szempontból az atlétika, mint a sportok királynője nagyon jó tanítónéni is” – mondja Scheidler Géza, aki szerint a programba való belépés hosszútávú, sikeres szereplést kínál a fiatal tehetségeknek.



Mivel az alapvető mozgásanyag része a nemzeti alaptantervnek, szülőként érdemes tájékozódni az iskolánál, hogy milyen szinten foglalkoznak kölyök atlétikával, továbbá érdemes felkeresni az egyesületeket, akik ilyen csoportokat működtetnek.



A Kölyökből Atléta Program keretében működő foglalkozásoknak nem a versenyatlétika adja az alapját, hanem az atlétikai mozgások előkészítése, tehát atlétika edzés alatt általános sportra készítő komplex edzéscsomagot kínálnak a foglalkozások.



Az edzések tartalmi elemei, valamint a működés részletei egy elektronikus felületen is megjelennek, a digitális tudástár mellett például edzéstervezéshez, online képzésekhez, egyéni tudásprofilhoz is hozzájuthatnak a programba bekerülő gyerekek, a szülői felület pedig kiváló lehetőséget ad arra, hogy a szülők megfelelő tájékoztatást és visszajelzést kapjanak a gyerekek teljesítményéről.



Az iskolai sportágválasztás segítése, valamint a Kölyökből Atléta program népszerűsítése érdekében a Magyar Atlétikai Szövetség egy sportágajánló kisfilmet is készített, melyben Molnár Janka U23 csúcstartó gátfutó, valamint Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó mesél arról, miért érdemes az atlétikával kezdeni, számukra mit adott ez a sportág.

A filmben megszólal Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó is, aki saját tapasztalatából kiindulva maga is azt vallja: az atlétika olyan biztos alapot ad a sportoláshoz és az egészséges élethez, ami a későbbiek során bármilyen sportágban is kötünk ki - csak a javunkra válik. Nagy Viktor 9 éves lánya is atletizál, így sportolóként és szülőként egyaránt bátorítani tud mindenkit arra: kezdje a sportolást az atlétikával!

További információ: www.kolyok.atletika.hu

Borítókép: kolyok.atletika.hu