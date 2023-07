A 21 éves atléta hétfőn érkezett haza a Gyémánt Liga-sorozat stockholmi állomásáról, amelyen a zord időjárási körülmények ellenére pályafutása hetedik leggyorsabb idejét produkálta a világsztárokkal teli mezőnyben.



"Büszke vagyok magamra, mert viszonylag jól meg tudtam oldani a helyzetet, és így ötödik lettem ebben a mezőnyben. Az egyes pályán voltam és pont ott folyt le az összes víz, szóval a rajtgépem a pocsolyában volt, és nem tudtam a legideálisabb íven végigfutni a 400 métert" - mondta az MTI-nek a Ferencváros versenyzője, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt másfél hónapban versenyről versenyre utazott, éppen ezért edzőjével, Karlik Pállal úgy döntöttek, kihagyja a felnőtt magyar bajnokságot.



"Ezen a héten pihenek, edzegetek, majd jövő csütörtökön az Eb-n két futásom is lesz az első napon, majd rögtön másnap rendezik a döntőt, szóval eléggé feszes lesz a program, de szeretném ott megdönteni az egyéni csúcsomat" - hangsúlyozta Molnár, majd hozzátette: "mindenképpen szeretnék dobogón végezni és lehetőleg minél feljebb."



A hazai rekorder a finnországi kontinenstornát követően július 18-án a Gyulai Memorialon is rajthoz áll, az után pedig újabb nagy dobásra készül az augusztus 19-én rajtoló vb-n.



"Ha nem indulok a váltóban, és a 400 méterre tudok fókuszálni, akkor csak és kizárólag országos csúccsal leszek elégedett. Ha viszont futok a váltóval, akkor egy 45.00 másodperchez közeli időt szeretnék futni" - mondta a 44.98 másodperccel rekorder Molnár Attila, aki már nagyon izgatott a hazai vb miatt.



"Hihetetlenül várom azt, hogy bemutassanak, bemondják a nevemet és akkor hatalmasabb ováció jön mint mondjuk egy világcsúcstartónál. Ez nem sok helyen történhet meg, sőt, ez csak egy helyen történhet meg: itthon" - fogalmazott.





A budapesti vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

