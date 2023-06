Jelen állás szerint a magyarok közül hat női és három férfi atléta rendelkezik vb-indulási joggal. Előbbieknél Kozák Luca 100 méteres gátfutásban, Szabó Nóra és Kovács-Garami Katalin maratonfutásban, Madarász Viktória és Récsei Rita 35 kilométeres gyaloglásban, míg Bartha-Kéri Bianka 800 méteren számít biztos indulónak. A férfiaknál Molnár Attila mellett Halász Bence kalapácsvetésben, Helebrandt Máté pedig 35 kilométeres gyaloglásban szerezte meg az indulási jogot.



A MASZ cikkében kiemelte, a kvalifikációs időszak alatt kétféleképpen lehet vb-csapatba kerülni: egyrészt a nemzetközi szövetség (WA) által kiírt szintek teljesítésével, másrészt világranglistás helyezéssel.



Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója úgy látja, tartható a vb-csapat létszámával kapcsolatos szakmai célkitűzés.



"Huszonöt fős keretben gondolkodott a szakvezetés, ez egyébként minden idők egyik legnagyobb magyar vb-csapata lenne. Ez tartható, de több is lehet. Mindehhez meg kell várni a július 30-i zárást. Ekkor eldől, hogy a ranglistákon ki hány pontot szerzett, azonban augusztus első napjaiban lehet még mozgás a visszalépések okán" - mondta a szakember.



A gyakorlat szerint a vb-szinteket általában úgy határozzák meg, hogy egy-egy világverseny előtt kiadásra kerül a versenyszámokhoz tartozó célszám, melynek körülbelül a fele ily módon kvalifikálja magát, a másik fele pedig a kvalifikációs versenyeken gyűjtheti a pontjait.



A ranglistás pontok élő pontok, azaz folyamatosan változhatnak annak függvényében, hogy ki milyen versenyeken indul, és ott milyen eredményt ér el. A legtöbb versenyszámban a legjobb öt megméretés átlaga adja meg a pontszámot.



"Itt nagyon fontos, hogy az atlétának legyen stratégiája a kvalifikációs időszakra. Nem mindegy ugyanis, hogy egy sprinter vagy dobó milyen besorolású eseményen ér el eredményt, teljesen más szorzókkal bírnak az egyes versenyek. A nemzetközi trend szerint a legjobb versenyzőknek a menedzserei ilyen szemüvegen keresztül is nézik az idényt vagy egy kvalifikációs időszakot, amikor a versenyeket lekötik" - tette hozzá Scheidler Géza.



A különböző világversenyek kvalifikációs időszakai között vannak átfedések: Molnár Attila ha a május végén, Cipruson 400 méteren megfutott 44.98-as országos csúcsát két héttel később produkálja, akkor egyben az olimpiai kvótát is szerzett volna, mert addigra már megnyílt a párizsi játékokra kvalifikáló időszak is.



Változó az egyes atlétikai versenyszámok kvalifikációs időszaka. Másként alakítják például a többpróbázók versenynaptárát, akik - sportáguk összetettségéből fakadóan - nem tudnak annyi versenyen indulni, mint például a dobóatléták. De ebből az okból kifolyólag derült ki hamarabb a maratonfutóknál, hogy kik szereztek indulási jogot, mivel az ő kvalifikációs időszakuk a nyári kánikula beállta előtt, május 30-án befejeződött.





A budapesti vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

Borítókép: Magyar Atlétikai Szövetség