A budapesti világbajnokság tesztversenyének számító ob-n a női 100-on és 200-on is csúcstartó Takács Boglárka a klasszikus távon pénteken aratott sikeréhez hasonlóan komoly fölénnyel győzött 200-on is. Németh Roland tanítványa remekül rajtolt, már a kanyarban egyértelmű előnyt harcolt ki és a táv második felében sem tudták vetélytársai igazán megszorítani. Takács 23.27 másodperccel nyert, több mint két tizeddel megelőzve az U20-as rekorder Sulyán Alexát (23.49 mp) és Csóti Jusztinát (23.51 mp).



"Kicsit más taktikát alkalmaztam, mint szoktam, mert általában óvatosabban kezdem a kanyart, most viszont erősebben kezdtem és a vége egy picit el is fogyott. Még ezt meg kell beszélnünk az edzőmmel, de összességében jó futás volt" - értékelt az M4 Sporton a júliusban az U23-as Európa-bajnokságon is szereplő 22 éves sprinter.



Takácshoz hasonlóan Wahl Zoltán is második aranyát nyerte az ob-n, miután 200-on az utolsó 50 méteren nagy hátrányból állva hagyta Bundschu Patrikot. A 21.07 másodperccel győztes Wahl pénteken 400-on diadalmaskodott.



A sprinterek mögött a világbajnoki szintes, elsősorban középtávfutó Kéri Bianka sem akart lemaradni és a pénteki 400-as sikerét követően 800 méteren imponáló, mégis könnyed futással győzött (2:02.97 perc).



A szombati program első felének legnagyobb szenzációját a férfi gerelyhajítás szolgáltatta, melyben az utolsó előtti dobásig az elmúlt közel tíz év egyeduralkodója, Rivasz-Tóth Norbert vezetett, az U20-as csúcsot két hete 78,20 méterre javító Herczeg György azonban utolsóra tökéletesen beletalált a dobásba és a szer 79,89 méternél ért földet, amire Rivasz-Tóthnak (75,41 m) nem volt válasza.







"Ma 77 méteres eredményt álmodtam meg, így nagyon megleptem még magamat is. Nem gondoltam volna, hogy ekkorát fogok dobni, egy kicsit el is érzékenyültem" - nyilatkozott az M4 Sportnak a viadal után a 19. születésnapját augusztusban ünneplő tehetség, aki azt is elárulta, hogy a tél folyamán rengeteget dolgozott Németh Miklós és édesapja segítségével, de júniusig az érettségire is koncentrálnia kellett, azóta viszont már százszázalékosan a versenyekre tud figyelni, és ez látszik az eredményein. - "A verseny végére jött meg a ritmus, az energia, ami kellett a nagy dobáshoz. Kellett egy kis idő, hogy belerázódjak a versenybe."



Borítókép: Magyar Atlétikai Szövetség/Fb