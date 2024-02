Jon Ridgeon, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) vezérigazgatója egy podcastban beszélt a távolugrás megújításának lehetőségéről, szerinte a változtatást a kifejezetten sok érvénytelen kísérlet indokolná.

"A tavalyi, budapesti világbajnokságon az ugrások harmada a belépések miatt nem volt jó. Ez így nem működik, időpocsékolás" - hangoztatta véleményét Ridgeon.

"Ezért most például azt fogjuk tesztelni, hogy elugró deszka helyett elugró zónát hozunk létre, és a távolságot az elugrás pontos helyétől mérjük le. Ezáltal minden kísérlet számítana, ami növelné a versenyek feszültségét, izgalmát."

A vezérigazgató közölte továbbá, azt is szeretnék, hogy az eredményre ne kelljen 20-30 másodpercet várni, hanem lehetőleg azonnal megjelenjen az kijelzőn.

Ridgeon szavai szerint idén élvonalbeli atlétákkal tesztelnék a módosítást, de ha kedvező is lesz a fogadtatása, illetve jónak is tűnik majd az újítás, csak a 2026-os évtől jöhet szóba a bevezetése.

A WA terve nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Carl Lewis a távolugrás négyszeres olimpiai bajnoka például viccnek nevezte az elképzeléseket.

"Általában április elsejéig kell várni az ilyen tréfákra" - írta ki X oldalára a legandás amerikai atléta.

"Azt hiszem, mindez csak bizonyítja, amit már sokszor mondtam, hogy a távolugrás a legnehezebb atlétikai versenyszám. Ezzel a tervvel viszont éppen a nehézségét vennék ki belőle."

You're supposed to wait until April 1st for April Fools jokes. https://t.co/Elcw4ASUaT pic.twitter.com/AhJ36C3tLE