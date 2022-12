"Szeretek versenyezni, szeretek utazni és mindent, ami ezzel jár" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 23 esztendős atléta. Az idei évet értékelve Duplantis elárulta: minden olyan versenyen sikerült jól teljesítenie, amelyen szeretett volna, mivel ez a legfontosabb számára, így nincs miért panaszkodnia.

December 5-én második alkalommal nyerte el a nemzetközi szövetség (WA) Év Férfi Atlétája-díját, miután idén háromszor is megdöntötte a rúdugrás világcsúcsát: márciusban Belgrádban két héten belül 6,19, majd 6,20 méterre javította a rekordot fedett pályán, aztán a júliusi eugene-i világbajnokságon ezt tovább módosította 6,21 méterre.

"Mindig az a célom, hogy magasabbra emeljem a lécet és ezzel izgalmasabbá tegyem a rúdugrást. Bár nincs egy meghatározott szám a fejemben, jó lenne közelebb kerülni a 6,25 méterhez, 2023-ban pedig legalább egyszer meg szeretném dönteni a világcsúcsot" - vallotta be a Mondo becenéven ismert rúdugró, aki az idei évhez hasonlóan jövőre is a vb-n szeretne a legmagasabbra ugrani.

"A budapesti világbajnokságon akarok a legjobb formámban versenyezni" - szögezte le. Azt is hozzátette, hogy izgatottan várja az eseményt, hiszen a székesfehérvári Gyulai István Memorialon is nagyon jól érezte magát. Duplantis üzent a magyar szurkolóknak is, kérve, hogy jövőre minél többen látogassanak ki az új Nemzeti Atlétikai Központba augusztus 19. és 27. között, mivel többek között ő is rajthoz áll majd a budapesti viadalon.

A fedettpályán és szabadtéren egyaránt vb-címvédő rúdugróval készített teljes beszélgetés kedden (ma) 20 óra 40 perctől lesz látható az M1 aktuális csatornán.

Fotó: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images