Az 5. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 2020-ban az utóbbiból volt részünk, szerencsére csapadékmentes időt jósoltak a teljes versenynapra. Reggel 9.00-kor szikrázó napsütésben el is indult az első 5km-es start és a napos idő végigkísérte a futókat a versenypályán.



Fotó: futanet.hu



Majd ezt követte 10.30-kor a félmaratonisták rajtja, és később a 10 km-es táv versenyzői következtek 14:00-kor. Az egyéni indulók mellett sokan választották párban a félmaratoni távot. Idén is 5 rajtzónából indultak a futók, hogy mindenki a saját tempójának megfelelő helyről kezdhesse meg a választott távját. Mint mindig a BSI eseményein, most is nagyon színes és változatos mezőny gyűlt össze a HUNGEXPO-n. Az indulók között voltak egészen fiatalok, idősek, valamint profi és amatőr versenyzők is.



A félmaratoni távon többek között Bacsa Ildikó színésznő (Játékszín), és dr. Neszmélyi Emil is indult, aki 2016-ban első magyarként mászta meg az Mount Everestet az északi oldalról. A Zúzmarával kezdte az évet Révész Máriusz az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos 10 km-en. A versenyen futotta 400. versenyét a BSI versenyigazgatója és alapítója, Kocsis Árpád. Ketten közösen indították a 10km-es rajtot.



Fotó: futanet.hu



A versenyek előtti vidám, de annál alaposabb bemelegítésről Recsnik Zsófi és Szalka Andi aerobik oktató gondoskodott. A futók elmondása alapján a pálya jól futható és nem volt lefagyva. Többeket idézve “ideális téli futóidő” volt a Zúzmara alatt. A félmaraton útvonala érintette többek közt a lóversenypálya területét is.

Az HUNGEXPO fűtött helyszíne, a G pavilon a futók távozásával sem maradt üres. A csarnok közepén kialakított pihenő terület zsúfolásig megtelt szurkolókkal, családtagokkal és később a távokat kipihenni vágyó futókkal. A vicces jelmezekből sem volt idén hiány: rénszarvas és a verseny egyik kedvenc katica jelmezében is futottak. A nap végén 5874 résztvevővel zárta BSI az évtized első neves eseményét.

Az 5. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál nyertesei

Zúzmara Futófesztivál - 5 km

Férfiak:

1. Csontos Imre (Budapest) BEAC SE Atlétika 1898 16:33

2. Gáll András (Budapest) TRION SC 16:35

3. Zvekán Zsombor (Tiszakécske) 17:43

Nők:

1. Staicu Simona ( Mogyoród) Dunakeszi VSE 20:24

2. Drótár Katalin (Dunakeszi) Pegazus Atlétika 21:06

3. Halászi Tamara (Szada) GEAC 21: 26

Zúzmara Félmaraton - 21,1 km

Férfiak:

1. Molnár Ákos (Fonyód) Vasas SC 1:11:47

2. Jenkei Péter (Budapest) Vasas SC 1:13:47

3. Balázs Levente (Budapest) Vasas SC 1:14:14

Nők:

1. Szekeres Bakonyi Fruzsina (Oroszlány) FOOTOUR S.E. TATA 1:22:11

2. Juhász-Ladányi Tímea (Budapest) MAC 1:28:49

3. Kovács Zita (Martfű) Footour SE 1:29:16

Zúzmara Futófesztivál - 10 km

Férfiak:

1. Halász Ádám (Pécs) PSN Zrt. 34:06

2. Szabó József (Tiszajenő) Jogging Plus 34:51

3. Zsiros Márk (Kétegyháza) 34:53

Nők:

1. Varga Eszter (Pécs) PSN Zrt. 40:01

2. Nagy Lujza (Pécs) PSN Zrt. 42:11

3. Lovas Brigitta (Budapest) 42:33

Borítókép: futanet.hu

Forrás: futanet.hu