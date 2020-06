A norvég sztárok kitettek magukért, világcsúcsot és Európa-csúcsot futottak csütörtök este Oslóban, ahol a hagyományos atlétikai Gyémánt Liga-verseny helyett az úgynevezett "Lehetetlen Játékokat" rendezték meg.

A zárt kapus viadalon a jelenlegi két legjobb norvég atléta emlékezetes estét produkált. A férfi 400 m gát világbajnoka, Karsten Warholm 300 gáton egyedül futva is megdöntötte saját, 34.26 másodperces világcsúcsát, méghozzá nem is kevéssel, ugyanis 33.78 mp-nél állította meg az órát.



Rögtön az ő futását követte a 2000 méteres csapatverseny, melyen az Ingebrigtsen-fivérek két honfitársukkal kiegészülve "csaptak" össze a Nairobiban rajtoló kenyai különítménnyel, melyben az 1500 méter tavalyi és 2017-es világbajnoka, Timothy Cheruyiot és Elijah Manangoi is szerepelt. A futás a norvégoknak sikerült sokkal jobban, s ahogy az várható volt, közülük is a 19 éves, kétszeres Európa-bajnok Jakob villogott és 4:50.01 percre javította - a viadalon televíziós kommentátorként közreműködő - Steve Cram 1985 óta fennálló Európa-rekordját.



A norvég csapat fölényére jellemző, hogy amíg Jakob, Henrik és Filip Ingebrigtsen is 5 percen belüli eredménnyel ért célba, addig a kenyaiaknál a legjobb, Timothy Cheruiyot 5:03.05-öt produkált. A csapatok között a három legjobb összideje döntött.



A viadalon férfi rúdugrást is rendeztek, azt is rendhagyó módon, az idén világcsúcsokat ugró svéd Armand Duplantis ugyanis az oslói stadionban, míg a korábbi rekorder, francia Renaud Lavillenie saját kertjében ugrott. A csatából előbbi jött ki jobban, 5,86 méterrel nyert, a francia világ- és olimpiai bajnok pedig 5,81-gyel lett második.

