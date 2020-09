A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) nyíltan bírálta a fehérorosz sportági szervezetet, miután a korábban több doppingügyben is érintett Ivan Tyihon volt kalapácsvető lett az új elnöke.

A helyi szövetséget eddig Tyihon pályatársa, a szintén ex-kalapácsvető Vagyim Gyevjatovszkij vezette, aki az insidethegames.biz híre szerint egészségi problémára hivatkozva mondott le, ám távozása mögött vélhetően a fehérorosz választások másnapján közzétett Facebook-bejegyzése áll, amelyben bírálta Aljakszandr Lukasenka újraválasztott elnököt.



Gyevjatovszkij és Tyihon sportolói karrierjét is több nagy visszhangot kiváltó botrány kísérte. Előbbi 2000 és 2002 között el volt tiltva doppingolás miatt, majd a 2008-as pekingi olimpián mindketten pozitív mintát adtak, végül azonban megmentette őket az ellenőrzést végző laboratórium hibája.



A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 2010-es döntése után megtarthatták ezüst- és bronzérmeiket, ugyanakkor a CAS ítéletében hangsúlyozta, hogy a felmentés az ellenőrzési eljárásban elkövetett hiba miatt született meg és nem azt jelenti, hogy a két sportoló nem doppingolt.



Két évvel később, 2012-ben aztán Tyihonnak a 2004-es athéni játékokon adott mintájában az újraelemzés során tiltott szert mutattak ki, így megfosztották az ott szerzett ezüstérmétől, illetve több más mellett 2005-ös világbajnoki és 2006-os Európa-bajnoki címétől is.



A nemzetközi szövetség az insidethegamesnek adott értékelésében nem titkolta el ellenérzéseit a szövetség tisztújításával kapcsolatban.



"A tagszövetségeink saját szabályaiknak és közgyűlésüknek megfelelve bonyolítják le a választásaikat, és tudomásunk szerint ez ebben az esetben is így történt. Ugyanakkor egyetlen olyan személy sem tölthet be hivatalos pozíciót a Nemzetközi

Atlétikai Szövetség rendszerén belül, aki dopping miatt el volt tiltva" - mondta a WA szóvivője.



Tyihon 2004-ben a versenyen győztes Annus Adrián kizárása miatt lett ezüstérmes, amitől később megfosztották, a 2008-as doppingügyének pedig Pars Krisztián volt az egyik kárvallottja, mivel a kínai fővárosban a két fehérorosz mögött lett negyedik, és az eljárási hiba miatt nem kapott érmet. Ivan Tyihon a törölt eredményei nélkül is kiemelkedő sikereket ért el.



Ő a 2003-as és 2007-es világbajnokság aranyérmese, és az erősen vitatható pekingi bronza mellett egy olimpiai ezüsttel is büszkélkedhet, melyet a riói olimpián nyert 40 évesen.

