A három vb-győzelmével is rekorder 31 éves sportoló az M1 aktuális csatornának szerdán azt mondta, a nagy világesemények az éremszerzésről szólnak, így neki sem lehet más célja Budapesten, mint tovább írni a sportág történelmét.



"Egyelőre jó úton járok, sokat dolgozom a technikámon, lépésről lépésre haladok a célom, céljaim felé" - jelentette ki az olimpiai bajnok katari magasugró, aki szerint hiába ért el már pályafutása során szinte mindent, mindig van lehetősége a fejlődésre. "Vannak még céljaim a magasugrásban, ha nem lennének, elég nehezen találnék motivációt arra, hogy minden nap lemenjek edzésre. Éhes vagyok a sikerre, ráérek majd a visszavonulásom után visszatekinteni a karrieremre"

A magasugró a riválisára, a Tokióban vele együtt olimpiai bajnoki címet szerző olasz Gianmarco Tamberire vonatkozó kérdésre elmondta, régóta jó barátságot ápolnak, a pályán és azon kívül is sokat beszélgetnek. Tudja, hogy ő is azzal a céllal utazik majd Budapestre, hogy világbajnoki címet nyerjen, ugyanakkor a versenyeken nemcsak őt, hanem minden ellenfelet komolyan vesz még akkor is, hogyha "a nap végén csak saját magával foglalkozik".

"Tudom, mire vagyok képes, hogyan dolgozom, és azt is, hogy ha a legjobbamat nyújtom, senki nem tud legyőzni. A legfontosabb, hogy egészséges legyek, folyamatos legyen a fejlődésem és a vb-re csúcsformába kerüljek" - összegzett a katari sportoló, aki a jövő évi, párizsi olimpiára vonatkozó kérdésre úgy válaszolt, arra jelenleg egyáltalán nem gondol, most csak a vb-re és az utána lévő Ázsia Játékokra koncentrál.

Magyarországon eddig kétszer versenyzett, és mint azt felelevenítette, mindig jó hangulatban, a közönség támogatását élvezve ugorhatott, 2018-ban pedig a Gyulai Memorialon közel volt ahhoz, hogy megdöntse a legendás kubai Javier Sotomayor 1993-as, 2,45 méteres világcsúcsát. Ez végül nem sikerült, ráadásul a viadalon súlyos bokasérülést is szenvedett, amely miatt az év hátralevő részében nem tudott versenyezni.

"Emiatt lehetnének kellemetlen emlékeim is Magyarországról, de azt gondolom, hogy minden okkal történik. Aláfordult a bokám, az Achilles-inamat is műteni kellett, az a sérülés majdnem a karrierem végét jelentette, de büszke vagyok arra, hogy pozitív tudtam maradni, és egy évvel később, odahaza megvédtem a világbajnoki címemet" - emlékezett vissza az öt évvel ezelőtt történtekre Barsim hozzátéve, hogy mentálisan erősebb és jobb magasugró lett a sérülése után.

A sportoló telt házra és jó hangulatra számít a budapesti vb-n, melyen szeretné kiadni magából a maximumot. A világbajnokság és az olimpia különösen motiváló számára, mert ezeken a versenyeken a hazája zászlója ott van a hátán, így nemcsak magát, hanem minden honfitársát és a családját is képviseli - mondta.

"Meg kellett szoknom, hogy példakép vagyok, mert én nem tartom magam annak, ugyanakkor tudom, hogy sok gyerek miattam kezdett el atletizálni" - hangsúlyozta a katari versenyző.

Elmondta, amikor 2011-ben bemutatkozott a nemzetközi porondon, egy nála idősebb generációban kellett nevet szereznie magának, amelyet a sajátjában is meg kellett tartania, most pedig a fiatalok között kell újra "megvédenie".

"Nem könnyű egy technikai számban ilyen sokáig, három generáción át a csúcson lenni. Sok mindent elértem már, de nem mindegy, hogyan emlékeznek majd rám. Azt nem tehetem meg, hogy csak úgy versenyezgetek, ezért vannak még céljaim. Nyilván ezek között ott van a világcsúcs is, amit régóta kergetek. Ha sikerül megdöntenem, örülni fogok, de ha nem, az sem baj, mert számomra többet ér, hogy a súlyos sérülésemet követően ilyen szinten tudok ugrani, nyertem utána két vb-t és egy olimpiát" - zárta Barsim.

A budapesti vb augusztus 19. és 27. között lesz a Nemzeti Atlétikai Központban.

Fotó: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images