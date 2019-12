Shelly-Ann Fraser-Pryce, a női 100 méteres síkfutás világbajnoka azt tervezi, hogy a jövő évi tokiói olimpián 100 mellett 200 méteren is indul.

A klasszikus sprinttáv kétszeres ötkarikás bajnoka néhány éve még a félkörös távon is a legjobbak közé tartozott, ám a 2016-os riói olimpia után hanyagolta ezt a számot és csak a 100-ra koncentrált. Egy interjúban viszont most arról beszélt, hogy jövőre ez változni fog.



"Mindenképpen megcélzom a duplázást. Már idén is szerettem volna, de az edzőm másképp gondolta, így azt tettem, amit ő mondott, mégiscsak ő tudja a legjobban" - nyilatkozta a 32 éves vágtázó, aki karrierje negyedik, egyben - bevallása szerint - utolsó olimpiájára készül. - "Alig várom, hogy 200-on is versenyezzek, legfőképp azért, mert tudom, hogy képes vagyok 22 másodpercen belül futni."



Fraser-Pryce 100-on 2008-ban és 2012-ben szerzett olimpiai bajnoki címet, Rióban pedig a harmadik helyen végzett, míg világbajnokságon az idei már a negyedik aranyérme volt. A hosszabb távon 2013-ban nyert vb-t, a londoni olimpián pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

