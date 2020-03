Várhatóan 200 méteren indul a tokiói nyári olimpián Caster Semenya, a dél-afrikaiak 800 méteren kétszeres ötkarikás aranyérmes atlétája.

"Mindig is az volt az álmom, hogy a legmagasabb szinten sportoljak, ezért döntöttem a váltás mellett" - írta közösségi oldalán a 29 éves sportoló. Hozzátette, nem volt könnyű így határoznia, de várja az új kihívást, és keményen fog dolgozni, hogy megszerezze a tokiói kvalifikációt.



A dél-afrikai versenyző pénteken 23.49 másodperc alatt teljesítette a második legrövidebb távot, az olimpiai szint 22.8 másodperc.



A 29 éves sportoló azért kényszerül a távváltásra, mert a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) 2018-as döntése nyomán szigorú szabályok vonatkoznak a női versenyzők tesztoszteronszintjére.



Mivel Semenya hiperandrogenizmussal küzd, így 400, 800 és 1500 méteren nem versenyezhet, amennyiben nem korlátozza gyógyszerekkel a tesztoszteronszintjét. Semenya és ügyvédei jogorvoslatért a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak, ám a szervezet tavaly júliusban igazat adott a WA-nak.



A nők esetében a hiperandrogenizmus akkor diagnosztizálható, amikor a szervezetben a férfi hormonok aktivitása a normál érték fölé kerül. Egyik legfontosabb tünete a szokásosnál magasabb tesztoszteronszint. Ez a hormon növeli az izomtömeget, az erőt, az állóképességet befolyásoló hemoglobinszintet.



Semenya a 2012-es, londoni és a 2016-os, riói olimpián is megnyerte a 800 méteres síkfutást, és háromszor, 2009-ben, 2011-ben és 2017-ben világbajnok is lett ezen a távon.

Borítókép: Lachlan Cunningham/Getty Images