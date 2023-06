2 ezren voltak azok, akik a különleges épületre is kíváncsiak voltak és szervezett bejárásokon ismerhették meg a vadonatúj atlétikai stadiont.

Az ország minden szegletéből érkeztek amatőr és profi sportolók, érdeklődők, családok, baráti társaságok, pihenni vágyók, valamint az építészet szerelmesei, hogy birtokba vegyék Magyarország legújabb sport és szabadidőparkját. Sok ezren vettek részt a futóversenyeken is azon a speciális, különlegesen gyors borítású futópályán, amelyen a világsztárok versenyeznek majd augusztus 19-től az atlétikai vb-n. Kipróbálhatták azokat a játékos atlétikai eszközöket is, amelyekkel a világbajnokság idején is találkozhatnak majd a családok a parkban.

Budapest legújabb ékessége augusztusban a világ harmadik legnagyobb sporteseményének ad otthont, az atlétikai vb után pedig a nagyközönség igényeit szolgálja majd.

Köszönet minden honfitársunknak, a magyar Kormánynak, a tervezőnek, a kivitelezőnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy felépülhetett ez a páratlan létesítmény, az évszázados magyar atlétika méltó otthona, amely egyúttal egy olyan szabadidő- és sportközpont lesz a világbajnokság után, amely mindenki számára nyitva áll, ahol a profik mellett az amatőr sportolók és a kikapcsolódni vágyók is otthon érezhetik magukat, ahova a vb után a mindennapokban is visszatérnek majd – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa. Augusztus 19-én kezdődik hazánk történetének legnagyobb sporteseménye. Alig várom, hogy sok tízezer sportszerető honfitárammal együtt élhessük át ezt a különleges élményt és közösen szurkolhassunk a magyar csapatnak! – tette hozzá.

A vb hangulatát varázsolta a Nemzeti Atlétikai Központba, amikor benépesültek a lelátók és szórakoztató programok, koncertek, sportaktivitások várták a látogatókat. Még azokba, a vb alatt a közönség elől elzárt helyiségekbe is beléphettek az érdeklődők a nyitónap alkalmából, amelyekben az atlétika szuperhősei készülődnek majd a rajt előtti pillanatokban.

Bárki kipróbálhatta magát 100 méteres síkfutásban ott, ahol a világ jelenlegi leggyorsabb emberei versenyeznek majd a vb első hétvégéjén, az augusztus 19-i előfutamokban és 20-án, a döntőben. A 2,3 és 4,5 kilométeres futóversenyek szintén érintették a stadion belső versenypályáját, de bejárták a teljes szabadidőparkot is, amely a jövőben éppen azt a célt szolgálja majd. A bemelegítést Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó vezette, a távokat teljesítők jutalma pedig egy gyönyörű érem, egy emlékfotó, valamint a budapesti atlétikai világbajnokságra beváltható ötvenszázalékos kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupon volt.



Több mint 200 ország, több mint 2000 atlétája érkezik augusztusban a világ harmadik legnagyobb sporteseményére Budapestre és a hazai szurkolók mellett óvatos becslések szerint is 100 ország több tízezer külföldi vendége várható.



Az az eltökélt szándékunk, hogy minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát rendezzük meg. Csodát ígérünk, ezért minden körülményt megteremtünk, hogy a csoda valóban megtörténjen. Azzal, hogy mindenki számára megnyitottuk a Nemzeti Atlétikai Központot, most ennek kézzel fogható, bejárható, megtapasztalható mérföldkövéhez érkeztünk. Ahogyan az épület, úgy mi, szervezők is készen állunk: augusztusban az atlétika szuperhősei és kilenc napon át naponta nézők tízezrei foglalják el a stadiont, ahonnan több mint egymilliárd ember számára közvetítik a televíziók a versenyeket. Az egész világ ránk figyel, mi pedig az egész világnak megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek – mondta Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója.



Rekord nagyságú, akár több mint 30 tagú is lehet a magyar válogatott a budapesti atlétikai világbajnokságon.



Öröm és hála, hogy a Nemzeti Atlétikai Központban végre méltó otthonra találhatott a magyar atlétika. Ez a csodálatos, modern stadion és a hozzá tartozó edzőpálya reményeink szerint olyan óriási hatással lesz a sportágunkra, mint amilyen a 70 évvel ezelőtt megnyílt legendás Népstadion, megannyi magyar atlétikai világrekord helyszíne volt. Természetesen nem csak az atlétika, hanem a teljes magyar sport ünnepe ez a nyitónap – mondta Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

Egyszerre lesz különleges és megismételhetetlen élmény a hazai rendezésű atlétikai világbajnokság a magyar szurkolóknak, akik megcsodálhatják a világ legjobb atlétáinak fantasztikus teljesítményét és a magyar atlétáknak, akik most először versenyezhetnek világbajnokságon hazai közönség előtt. Arra bíztatok mindenkit, hogy jöjjön el a vb-re és szurkoljon a magyaroknak, mert nagyon fontos centimétereket, másodperceket jelent az semmivel sem összehasonlítható erő, amit a hazai közönség buzdítása jelent – tette hozzá a MASZ elnöke.





Már a vb első napján, augusztus 19-én is szurkolhatunk magyar atlétáknak, például a magyar országos csúcstartó hétpróbázó Krizsán Xéniának, vagy a vb-bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének. Minden este lesznek magyarok a pályán és minden nap több döntőt is láthatnak a szurkolók a világbajnokságon. Jegyek korlátozott számban továbbra is kaphatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.



2020 decemberében kezdődött a Nemzeti Atlétikai Központ építése az Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, Ferencz Marcel tervei alapján és a kivitelezése is magyar szakemberek, a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. vezette konzorcium munkáját dicséri. A létesítményt a legmodernebb fenntarthatósági és energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve építettek fel.



Forrás: Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokság



Borítókép: Sport365 - Nagy Gyula