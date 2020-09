Csere Gáspár, a BEAC hosszútávfutója a jövő nyárra halasztott tokiói olimpia helyett arra koncentrál a következő időszakban, hogy minél tovább javítsa maratoni egyéni csúcsát.

A sportoló az M4 Sport Sporthíradójában kedden azt mondta, "kicsit elengedte" az ötkarikás játékokat, mert minden annyira bizonytalan a rendezéssel kapcsolatban, hogy inkább a maga útját járja, igyekszik kihozni magából a maximumot.



"Arra koncentrálok, hogy egyre jobban fussam a maratont, aztán, ha majd úgy néz ki, hogy ez Tokióhoz is elég lesz, akkor annak örülni fogok, de nem görcsölök miatta" - fogalmazott a riói olimpikon Csere, aki vasárnap 1:06.29 órás idővel győzött a 35. Wizz Air Budapest Félmaratonon, amely egyben az országos bajnokság is volt.



Meglátása szerint a tokiói kvalifikációs idő (2:11 óra) erős, amit nehéz lesz teljesíteni, de ha sikerül új, jó egyéni csúcsot futnia, akkor célba veszi az olimpiát is.



Jelenleg az egy hónap múlva esedékes Budapest Maratonra készül és bízik abban, hogy - ha adott esetben csak az országos bajnokságként, de - megrendezik a viadalt. Jövő év elején pedig, ha a járványhelyzet javul, szeretne külföldön is versenyeken indulni.



Csere 2017-ben, Berlinben futotta egyéni csúcsát a klasszikus távon, amely 2:16:03 óra.



Borítókép: BEAC.hu